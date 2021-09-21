Польша будет платить штраф Еврокомиссии, пока не закроет шахту по добыче угля

Пятьсот тысяч евро в день - таков штраф, который будет платить Еврокомиссии Польша до тех пор, пока не будет закрыта одна из ее крупнейших шахт по добыче бурого угля "Туров". Эта шахта расположена практически на границе с Чехией - в 15 километрах от крупного чешского города Либерец.

Прага уже давно добивается от Варшавы запрета на расширение добычи угля на этом объекте, который, по мнению чешской стороны, наносит серьезный ущерб экологии северным районам Чехии. Поляки отвечают, что "Туров" - крупнейший работодатель в регионе и снабжает углем электростанцию, производящую семь процентов потребляемой в Польше электроэнергии. В случае закрытия шахты и станции около пяти тысяч человек останутся без работы. Поэтому, несмотря на тлеющий конфликт, поляки без консультаций с чешской стороной продлили разрешение на добычу угля до 2026 года, за что и получили иск в суд Европейского союза. Одновременно с иском чехи попросили судей о применении временных мер - немедленной приостановке деятельности шахты - до рассмотрения существа дела. И суд с этим требованием согласился. А поляки - нет. И тогда уже Еврокомиссия подала в суд на Польшу за неисполнение решения главной судебной инстанции Евросоюза.

Итог этого дела оказался предсказуемым: Еврокомиссия выиграла судебный процесс. Теперь Польшу вынудят подчиниться под страхом начисления гигантских штрафов. Счетчик, который, по данным польского издания Rzeczpospolita, заработает уже в среду, будет ежедневно начислять по 500 тысяч евро, которые в том случае, если Варшава откажется платить, будут удержаны Еврокомиссией из средств, предназначенных Польше в бюджете ЕС.

И это будет продолжаться до тех пор, пока деятельность шахты "Туров" не будет приостановлена, или до вынесения окончательного приговора по чешскому иску. Проблема заключается в том, что шахты не закрывают на время - это необратимый процесс. Председатель крупнейшей госкомпании "Польская энергетическая группа" Войцех Домбровски уже заявил, что шахта "Туров" и электростанция продолжат работать, поскольку "обеспечивают энергетическую безопасность в этом районе страны".