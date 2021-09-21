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21.09.2021 09:30
Рубрика: В мире

Польшу оштрафовали на 500 тысяч евро в сутки за работающую угольную шахту

Текст: Алексей Чуриков
Европейский суд юстиции обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро за каждый день работы угольной шахты Туров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польское руководство со своей стороны заявило, что не намерено выполнять это требование, а также не собирается останавливать работу шахты, поскольку это угрожает национальной энергетической безопасности страны.

Фото: AP
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"Польское правительство не закроет шахту Туров. С самого начала мы придерживаемся мнения, что приостановка работ на шахте будет угрожать стабильности польской энергосистемы", - говорится в заявлении официального представителя польского правительства Петра Мюллера.

В Варшаве заявили, что никакие решения европейских судов "не могут вторгаться в сферы, относящиеся к вопросам базовой безопасности государств-членов ЕС". "Туровская электростанция обеспечивает до 7% внутреннего производства энергии. Она гарантирует энергетическую безопасность миллионов людей. Она обеспечивает электричеством больницы, школы, домашние хозяйства и предприятия. Возможность функционирования польских домов, школ, больниц и предприятий зависит от ее стабильной работы. Ее стабильная работа влияет на безопасность, здоровье и жизнь миллионов семей и граждан Польши", - подчеркнули в польском правительстве.

Кроме того, Варшава напомнила, что вопрос о работе шахты Туров продолжает обсуждаться в двустороннем формате с Прагой, а подобные судебные решения только мешают мирному урегулированию этого спора между Польшей и Чехией. Напомним, что именно Чехия в феврале этого года подала соответствующую жалобу в суд. Как считают в Праге, из-за наращивания мощностей по добыче угля на шахте Туров в приграничных районах Чехии резко понизился уровень подземных вод.

Премьер Польши против дальнейшего углубления европейской интеграции

Изначально чешские власти намеревались через суд обязать Польшу платить по 5 миллионов евро в сутки за работающую шахту, однако суд уменьшил размер штрафа до 500 тысяч. Однако, как считают в Варшаве, этот штраф "несоразмерен ситуации и не оправдан фактами". Польское правительство подчеркнуло, что, несмотря на это судебное решение, двусторонние контакты с Чехией продолжатся, а их результатом должно стать соглашение, в котором будут прописаны основы для оценки и мониторинга воздействия деятельности шахты в регионе.

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