Польшу оштрафовали на 500 тысяч евро в сутки за работающую угольную шахту

Европейский суд юстиции обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро за каждый день работы угольной шахты Туров.

Польское руководство со своей стороны заявило, что не намерено выполнять это требование, а также не собирается останавливать работу шахты, поскольку это угрожает национальной энергетической безопасности страны.

"Польское правительство не закроет шахту Туров. С самого начала мы придерживаемся мнения, что приостановка работ на шахте будет угрожать стабильности польской энергосистемы", - говорится в заявлении официального представителя польского правительства Петра Мюллера.

В Варшаве заявили, что никакие решения европейских судов "не могут вторгаться в сферы, относящиеся к вопросам базовой безопасности государств-членов ЕС". "Туровская электростанция обеспечивает до 7% внутреннего производства энергии. Она гарантирует энергетическую безопасность миллионов людей. Она обеспечивает электричеством больницы, школы, домашние хозяйства и предприятия. Возможность функционирования польских домов, школ, больниц и предприятий зависит от ее стабильной работы. Ее стабильная работа влияет на безопасность, здоровье и жизнь миллионов семей и граждан Польши", - подчеркнули в польском правительстве.

Кроме того, Варшава напомнила, что вопрос о работе шахты Туров продолжает обсуждаться в двустороннем формате с Прагой, а подобные судебные решения только мешают мирному урегулированию этого спора между Польшей и Чехией. Напомним, что именно Чехия в феврале этого года подала соответствующую жалобу в суд. Как считают в Праге, из-за наращивания мощностей по добыче угля на шахте Туров в приграничных районах Чехии резко понизился уровень подземных вод.

Изначально чешские власти намеревались через суд обязать Польшу платить по 5 миллионов евро в сутки за работающую шахту, однако суд уменьшил размер штрафа до 500 тысяч. Однако, как считают в Варшаве, этот штраф "несоразмерен ситуации и не оправдан фактами". Польское правительство подчеркнуло, что, несмотря на это судебное решение, двусторонние контакты с Чехией продолжатся, а их результатом должно стать соглашение, в котором будут прописаны основы для оценки и мониторинга воздействия деятельности шахты в регионе.