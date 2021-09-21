Польские города под давлением ЕС отказываются от акций в поддержку традиционной семьи

Под давлением Брюсселя польские регионы отказываются от кампаний в поддержку традиционных ценностей, за которые они выступали еще совсем недавно. Например, в Малопольском воеводстве переписывают принятую в 2019 году декларацию "Зоны, свободной от ЛГБТ", чтобы не лишиться миллиардов из фондов ЕС.

Такие декларации в последние годы были приняты во многих регионах страны, руководят которыми политики правоконсервативной партии "Право и справедливость". По данным правозащитников, на сегодняшний день в "зонах, свободных от ЛГБТ" проживает почти треть поляков. Кроме того, в стране повсеместно принимаются "Местные хартии прав семьи", задача которых - поддержать традиционную польскую семью, а это, согласно конституции Польши, союз мужчины и женщины.

И та, и другая инициативы подвергаются постоянной критике Брюсселя. 15 июля Еврокомиссия потребовала от польских властей в течение двух месяцев разобраться с этим, в противном случае страну ждет очередной иск в Суд Европейского союза в Люксембурге. Кроме того, в воеводствах и городах, "свободных от ЛГБТ", получили письма из Брюсселя, в которых говорилось: "Действия властей вашего региона, которые приняли декларации, резолюции или постановления, представляющие ЛГБТ "идеологией" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить отсутствие дискриминации. А именно оно является основой использования европейских фондов поддержки экономического развития".

Иными словами, им пригрозили лишением денег из фондов помощи ЕС, которые должны были пойти на финансирование региональных проектов, таких как строительство дорог, модернизация школ и больниц. Например, крупнейшему Малопольскому воеводству, столицей которого является Краков, грозит лишение 11 миллиардов злотых. Власти региона пытались провести "мирные" переговоры с представителями Еврокомиссии, но не добились успеха. И тогда, по данным радиостанции RMF, члены воеводского парламента решили отказаться от поддержки традиционной семьи и изменить текст своей декларации таким образом, чтобы он не вызывал раздражения в Брюсселе. Этому примеру последовали и некоторые населенные пункты.

Тем временем

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой именно Польша была названа нарушителем принципов недискриминации, равенства и свободы слова, и в качестве примеров были перечислены обе региональные инициативы. Евродепутаты потребовали от Еврокомиссии внести в европейское право новые нормы, которые обяжут все страны-члены союза признавать однополые браки и родительские права однополых семей. И это станет для Польши настоящим испытанием.