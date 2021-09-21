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Пользователям рассказали, как бесплатно перенести чаты WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
21.09.2021,  
17:19
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Несмотря на все обещания разработчиков WhatsApp, перенос чатов между смартфонами на Android и iOS до сих пор не работает официально. Пользователям предлагается или смириться, или воспользоваться платными инструментами.

Исключением стали смартфоны Samsung, на которых появился специальный менеджер экспорта чатов Smart Switch. С его помощью можно перенести чаты WhatsApp с iOS на Android, и он не требует никакой платы за свою работу.

Как сообщается на сайте WhatsApp, экспорт чатов работает при условии, что iPhone работает на базе iOS 10 и более новой, а на "принимающем" смартфоне установлен Android 10 и новее. Если эти условия соблюдаются, нужно также проверить, установлена ли на iPhone версия WhatsApp 21.160.17, а на Android - WhatsApp 2.21.16.20.

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После этого понадобится соединить два устройства кабелем Lightning - USB-C, запустить приложение Smart Switch, и использовать камеру на старом смартфоне, чтобы отсканировать QR-код на новом устройстве.

Затем на старом устройстве нужно нажать кнопку "Пуск" и продолжить настройку нового смартфона: открыть WhatsApp и войти в систему, после чего нажать кнопку "Импорт".

Перенести удастся личную переписку, а вот данные об истории звонков и P2P-платежах экспортированы не будут.

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