Потоки лавы уничтожили более 166 домов на острове Ла Пальма

Проснувшийся в минувшее воскресенье на острове Ла Пальма вулкан продолжает извергать потоки лавы. По последней информации, лавой уже уничтожено более 166 жилых домов. В ночь на вторник стало известно, что помимо основной кальдеры, образовавшейся на вулканической гряде Кумбре-Вьеха, в расположенном неподалеку районе Таканда началось второе извержение, что привело к дополнительной эвакуации населения из этой местности.

Новое устье лавовых потоков образовалось примерно в километре от основного. До вчерашнего дня более 5,5 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов из-за их близости к зоне извержения или из-за того, что их собственность находится на пути, по которому, как ожидается, будет следовать лава. По последним данным, поток лавы снизил свою скорость с первоначальных 700 метров в час до 300. Согласно прогнозам специалистов, он может достичь побережья уже сегодня, что увеличит риск отравления токсичными газами, которые начнут выделяться при попадании лавы в океаническую воду.

Председатель совета острова Мариано Сапата в интервью местной радиостанции Cadena Ser рассказал, что помимо жилых домов, лавой уничтожено значительное число сельскохозяйственных и животноводческих ферм, а также несколько семейных предприятий. Данные космической съемки европейским спутником Copernicus говорят о том, что лава покрыла уже более 103 гектар поверхности острова. Соответствующая инфографика опубликована на официальной страничке этой космической миссии в Twitter.