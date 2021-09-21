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21.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Правительство готово разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала в целом инициативу, разрешающую рыбакам-любителям продавать свой улов. Это значит, что рыбак, наловивший в выходной с причала пяток окуней, сможет их тут же продать. Или можно будет сбыть с рук ведро раков, если не захочется нести домой.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Инициативу направил в правительство для получения отзыва один из сенаторов. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленная законодательная инициатива предоставляет рыбакам-любителям право продавать выловленную ими рыбу и продукцию из нее. В целом проект правительственной комиссией поддерживается, но есть существенные замечания.

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"В частности, инициатива предусматривает предоставление рыболовных билетов тем рыбакам-любителям, кто собирается продавать улов. Предполагается, что выдачу таких документов будут осуществлять территориальные органы Росрыболовства", - пояснил Владимир Груздев.

Однако необходимо уточнить, какие конкретно сведения о лице, которому предоставлено право на добычу (вылов) водных биоресурсов, указываются в рыболовном билете.

"В законопроекте не установлены порядок и основания получения рыболовного билета и срок его действия, что является серьезным правовым пробелом и может затруднить реализацию законодательных положений, привести к нарушениям прав граждан. Кроме того, получение рыболовного билета только в бумажной форме может стать для граждан труднодоступной услугой с учетом необходимости обращения непосредственно в территориальный орган Росрыболовства. В связи с этим при доработке проекта предлагается определить, что выдача рыболовного билета может осуществляться как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа", - рассказал председатель Правления АЮР.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Он подчеркнул, что требует обоснования и указанный в законопроекте объем единовременно реализуемой рыбаком-любителем продукции любительского рыболовства, который составляет три суточные нормы добычи (вылова) водных биоресурсов.

"В замечаниях предлагается уточнить, что одним рыбаком-любителем может быть единовременно реализован такой объем продукции любительского рыболовства из уловов водных биоресурсов, который не превышает установленной правилами рыболовства суточной нормы добычи (вылова) по каждому виду водного биоресурса и суммарной суточной нормы", - резюмировал Владимир Груздев.

Сегодня рыбак не может просто так продать свой улов, так как это будет считаться незаконным предпринимательством. Поэтому принятия инициативы с нетерпением ждут широкие народные массы любителей тихой охоты.

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