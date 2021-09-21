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21.09.2021 21:34
Рубрика: Экономика

Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении

Текст: Елена Манукиян
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

До конца недели правительство планирует обсудить с бизнесом намечаемые изменения в налоговом законодательстве. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он пояснил, что пока не достигнут консенсус по механизму повышения налоговой нагрузки в следующем году, однако поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены.

"У бизнеса есть вопросы, мы за эту неделю сможем договориться, найти компромисс", - сказал министр. По словам Силуанова, решение будет учитывать позицию бизнеса.

Приоритетным он назвал вопрос налогообложения по металлургам, для которых должен увеличиться налог на добычу полезных ископаемых, а также появиться налог на сверхприбыль. Силуанов добавил, что он будет носить стимулирующий характер и затронет "единицы компаний".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство

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