Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении

До конца недели правительство планирует обсудить с бизнесом намечаемые изменения в налоговом законодательстве. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что пока не достигнут консенсус по механизму повышения налоговой нагрузки в следующем году, однако поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены.

"У бизнеса есть вопросы, мы за эту неделю сможем договориться, найти компромисс", - сказал министр. По словам Силуанова, решение будет учитывать позицию бизнеса.

Приоритетным он назвал вопрос налогообложения по металлургам, для которых должен увеличиться налог на добычу полезных ископаемых, а также появиться налог на сверхприбыль. Силуанов добавил, что он будет носить стимулирующий характер и затронет "единицы компаний".