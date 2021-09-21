Предложено запретить рекламу заменителей женского молока

Правительство России поддержало проект поправок в Закон "О рекламе", вводящий запрет рекламы заменителей женского молока и в целом ограничивающий рекламу детского питания для малышей первого года.

С соответствующей инициативой выступила большая группа сенаторов и депутатов. По их мнению, реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и убеждать в преимуществах искусственного вскармливания детей.

"Согласно информации, представленной ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России, в нашей стране только 40,4 процента детей от 6 до 12 месяцев находится на грудном вскармливании, - рассказывают разработчики проекта. - Недостаточное грудное вскармливание или его отсутствие приводит к утрате ориентировочно 10 процентов от всех лет жизни с поправкой на инвалидность среди детей младше 5 лет".

По их словам, современные научные исследования подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается идеальным видом питания, способным обеспечить оптимальное развитие ребенка. Успешное грудное вскармливание - это коллективная социальная ответственность общества, полагают сторонники идеи. Между тем, по их словам, реклама, подчас заставляет женщин отказаться от своего материнского долга. Мол, зачем напрягаться самой, когда можно все купить.

"Немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного вскармливания, является реклама заменителей грудного молока, а также сопутствующие ей маркетинговые активности, проводимые некоторыми производителями и предприятиями розничной торговли", говорится в пояснительной записке.

Между тем Международным сводом правил по сбыту заменителей грудного молока Всемирной организации здравоохранения предписывается прямой запрет рекламы в отношении смесей, предназначенных для самой чувствительной аудитории - малышей в возрасте до полугода. Поэтому и у нас предлагается запретить такую рекламу за исключением распространения информации в местах проведения медицинских выставок, а также в специализированных печатных изданиях.

Современные исследования подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком является идеальным видом питания, реклама же заменителей сбивает приоритеты

В прошлом году инициатива уже была поддержана правительством, но после того ее отозвали и доработали. Сейчас проект повторно внесен в Госдуму. Соответственно, потребовался и новый отзыв правительства. Он опять положительный, но с некоторыми замечаниями.

В частности, по мнению правительственных экспертов, в законопроекте следует предусмотреть случаи, при которых имеются противопоказания к грудному вскармливанию. Также многие эксперты уверены, что популяризировать грудное вскармливание можно не только запретами, но и социальной рекламой, а также созданием комфортных условий для кормления.