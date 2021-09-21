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21.09.2021 20:18
Рубрика: Экономика

Представители турбизнеса попросили не вводить регулирование цен в отелях

Текст: Евгений Гайва, Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Дискуссия о введении прямого регулирования цен на размещение в отелях разгорелась с новой силой. Подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроекты о регулировании цен на размещение в отелях во время проведения особо значимых международных мероприятий могут быть приняты уже в осеннюю сессию. Но представители туриндустрии обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициатива ФАС, считают они, снизит инвестиционную привлекательность гостиничного сектора.
Турбизнес просит объявлять даты проведения форумов заранее, чтобы гости бронировали номера по обычным ценам. Фото: iStock Турбизнес просит объявлять даты проведения форумов заранее, чтобы гости бронировали номера по обычным ценам. Фото: iStock
Турбизнес просит объявлять даты проведения форумов заранее, чтобы гости бронировали номера по обычным ценам. Фото: iStock

В пресс-службе правительства "РГ" подтвердили, что письмо поступило в аппарат кабмина и "направлено для проработки в минэкономразвития и ФАС".

Фото: iStock
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В ФАС отмечают, что цель законопроекта - снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиничных услуг в период проведения международных мероприятий. При этом гостиничный бизнес не будет нести убытков, ограничат только сверхприбыли, подчеркивают в ведомстве.

ФАС вышла с законодательной инициативой после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего в июне 2021 года, когда цены на размещение в отелях существенно выросли. По законопроекту рассчитывать цены должны ФАС и минэкономразвития. Другим законопроектом предполагается установить штрафы за нарушение предельных цен: до 50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере двукратного размера излишне полученной выручки для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Позицию турбизнеса ранее поддержали в Ростуризме. Как заявляла глава ведомства Зарина Догузова, ценообразование на гостиничные услуги должно происходить в условиях конкуренции и рыночных отношений.

По мнению отельеров, законодательная инициатива ФАС противоречит общепринятым в мире практикам. К тому же средние цены в отелях "пять звезд" Санкт-Петербурга во время ПМЭФ в 2021 году составили 220 тысяч рублей и выросли всего на 10% к 2019 году, а стоимость участия в ПМЭФ за тот же период увеличилась в 2,4 раза - с 350 до 840 тысяч рублей.

Цены на отели во время Петербургского международного экономического форума выросли всего на 10 процентов по сравнению с 2019 годом, а участие в форуме подорожало в 2,4 раза, указывают отельеры

Однако инициатива ФАС все же скажется положительно на потребителях услуг гостиничного бизнеса, считает главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров. "При проведении крупных международных мероприятий кратковременное ограничение роста цен на завышение стоимости услуг позволит избежать недобросовестного поведения участников рынка", - говорит он. При этом ФАС не предлагает вводить прямое регулирование цен. В связи с этим антимонопольный орган должен в обязательном порядке учесть мнение участников рынка при формировании методики предельной цены, считает эксперт.

Вопросы резкого роста цен на услуги гостиниц в период проведения масштабных международных мероприятий поднимаются ежегодно, напоминает руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы "Инфралекс" Елена Кузнецова. "Однако в настоящее время антимонопольный орган не может эффективно влиять на необоснованный рост цен на гостиничные услуги, поскольку рынок, особенно в крупных городах, высококонкурентный. Поэтому ФАС предложила внести изменения в закон об основах туристической деятельности", - считает она.

Сдержать цены поможет проведение мероприятий в низкий сезон и строительство новых отелей

Турбизнес между тем предлагает все же использовать экономические механизмы регулирования цен. Чтобы избежать повышения стоимости на услуги отелей, нужно проводить форумы и крупные мероприятия для состоятельной аудитории в городах с большим количеством гостиниц уровня пять звезд, бизнес-класса, говорит почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Кроме того, нужно заранее объявлять даты проведения мероприятий, чтобы участники могли забронировать номера в отелях по нормальным ценам. Также стоит проводить мероприятия в низкий туристический сезон. Кроме того, регулировать цены поможет развитие конкуренции и строительство новых отелей. Пока количество отелей категории пять звезд в России явно ограниченно.

Экономика Туризм Правительство ФАС Развитие туризма в России

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