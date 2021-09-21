Президент США Джозеф Байден погрузил страну в миграционный кризис

За хлынувшие в США "афганский" и "латиноамериканский" потоки беженцев Белый дом может винить только себя. Первый стал результатом стремительного бегства американцев из Афганистана с хаотичной эвакуацией порядка 130 тысяч человек (по данным "Ассошиэйтед Пресс", около 30 тысяч афганцев временно раскидали по 8 военным базам на территории США, пока идет процесс оформления им статуса беженцев).
Второй - расплата за миграционную повестку, которую Байден активно эксплуатировал в ходе президентских выборов, играя на чувствах латиноамериканского электората и обещая пересмотр ультражесткой политики Дональда Трампа в этой области. По факту этого так и не произошло, за исключением принятых Байденом символических мер по остановке строительства стены на южной границе США, завершения программы высылки несовершеннолетних нелегальных мигрантов и детей-нелегалов без родителей.
Придя к власти и осознав, какие радужные ожидания предвыборные посулы породили у жителей Латинской Америки, Байден начал стремительно отступать назад от своей либеральной миграционной риторики, использовать "ковидные лазейки" в законодательстве для продолжения репатриации нелегалов и укреплять границу дополнительными сотнями сотрудников таможенной и пограничной службы CША (СBP). Но было уже поздно - многотысячные караваны воодушевленных обещаниями "доброго дедушки Джо" граждан Гватемалы, Гаити, Гондураса, Сальвадора и других стран южного полушария уже подтянулись к границам Техаса. В итоге поток нелегальных мигрантов, пересекающих в поисках лучшей жизни разделяющую Мексику и США реку Рио-Гранде, только в прошлом месяце превысил 200 тысяч человек. А с начала текущего года достиг рекордной отметки в 1,5 миллиона, чего не наблюдалось с начала XXI века.
Наиболее драматичная ситуация в эти дни складывается у техасского города Дель-Рио. С расположенным через реку мексиканским населенным пунктом Сьюдад-Акунья его соединяет 600-метровый и ныне напрочь перекрытый мост. К утру вторника под ним собрались уже более 16 тысяч нелегальных мигрантов-гаитянцев. "Они спят в грязи, окружены растущими горами мусора, подвержены стихийным бедствиям и лишены достаточного количества еды и воды в надежде, что их примут перегруженные патрули пограничной охраны США", - сообщает CNN.
Впрочем, фото и видео того, как "принимают" американские пограничники непрошенных гостей, уже облетели весь мир - по-ковбойски сидя на лошадях, сотрудники CBP грубо выталкивают отчаявшихся нелегалов обратно в реку Рио-Граде, при этом нелестно их обругивая. Увидев шокирующие кадры, американские правозащитники и проиммигрантские НПО в резкой форме потребовали от администрации Байдена пресечь негуманные нарушения. В итоге министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу пришлось оправдываться за столь неприглядное поведение подчиненных.