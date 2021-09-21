Президент США Джозеф Байден погрузил страну в миграционный кризис

Президент США Джозеф Байден направил в конгресс предложение об увеличении в два раза квоты на прием в страну беженцев в следующем финансовом году - с 62,5 до 125 тысяч человек. Таким образом, уже с 1 октября Байден начнет реализовывать данные еще во время предвыборной кампании обещания по либерализации миграционной политики, которая во времена его предшественника Дональда Трампа была предельно ужесточена. Впрочем, идти по опасному пути, который, по словам критиков Байдена, стремительно превращает Соединенные Штаты в переполненную мигрантами страну, Белый дом вынуждает сама жизнь: пока десятки тысяч вывезенных из Афганистана беженцев умоляют оставить их в США, на американо-мексиканской границе разворачивается настоящая миграционная драма.

За хлынувшие в США "афганский" и "латиноамериканский" потоки беженцев Белый дом может винить только себя. Первый стал результатом стремительного бегства американцев из Афганистана с хаотичной эвакуацией порядка 130 тысяч человек (по данным "Ассошиэйтед Пресс", около 30 тысяч афганцев временно раскидали по 8 военным базам на территории США, пока идет процесс оформления им статуса беженцев).

Второй - расплата за миграционную повестку, которую Байден активно эксплуатировал в ходе президентских выборов, играя на чувствах латиноамериканского электората и обещая пересмотр ультражесткой политики Дональда Трампа в этой области. По факту этого так и не произошло, за исключением принятых Байденом символических мер по остановке строительства стены на южной границе США, завершения программы высылки несовершеннолетних нелегальных мигрантов и детей-нелегалов без родителей.

Придя к власти и осознав, какие радужные ожидания предвыборные посулы породили у жителей Латинской Америки, Байден начал стремительно отступать назад от своей либеральной миграционной риторики, использовать "ковидные лазейки" в законодательстве для продолжения репатриации нелегалов и укреплять границу дополнительными сотнями сотрудников таможенной и пограничной службы CША (СBP). Но было уже поздно - многотысячные караваны воодушевленных обещаниями "доброго дедушки Джо" граждан Гватемалы, Гаити, Гондураса, Сальвадора и других стран южного полушария уже подтянулись к границам Техаса. В итоге поток нелегальных мигрантов, пересекающих в поисках лучшей жизни разделяющую Мексику и США реку Рио-Гранде, только в прошлом месяце превысил 200 тысяч человек. А с начала текущего года достиг рекордной отметки в 1,5 миллиона, чего не наблюдалось с начала XXI века.

Наиболее драматичная ситуация в эти дни складывается у техасского города Дель-Рио. С расположенным через реку мексиканским населенным пунктом Сьюдад-Акунья его соединяет 600-метровый и ныне напрочь перекрытый мост. К утру вторника под ним собрались уже более 16 тысяч нелегальных мигрантов-гаитянцев. "Они спят в грязи, окружены растущими горами мусора, подвержены стихийным бедствиям и лишены достаточного количества еды и воды в надежде, что их примут перегруженные патрули пограничной охраны США", - сообщает CNN.

Многотысячные караваны воодушевленных обещаниями Байдена граждан из стран южного полушария уже подтянулись к границам Техаса

Впрочем, фото и видео того, как "принимают" американские пограничники непрошенных гостей, уже облетели весь мир - по-ковбойски сидя на лошадях, сотрудники CBP грубо выталкивают отчаявшихся нелегалов обратно в реку Рио-Граде, при этом нелестно их обругивая. Увидев шокирующие кадры, американские правозащитники и проиммигрантские НПО в резкой форме потребовали от администрации Байдена пресечь негуманные нарушения. В итоге министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу пришлось оправдываться за столь неприглядное поведение подчиненных.