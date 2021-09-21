Продовольственное эмбарго продлено еще на год

Уже семь с лишним лет Россия живет без итальянского пармезана и испанского хамона. И обойдется без санкционной продукции еще и восьмой год - президент России Владимир Путин своим указом продлил продовольственное эмбарго.

Контрсанкции продлены для "защиты национальных интересов", говорится в документе. Продэмбарго действует с августа 2014 года в отношении нескольких стран, которые ввели санкции к России после присоединения Крыма. Запрет коснулся рыбы, мяса, овощей, фруктов и другого продовольствия.

На тот момент в страну ввозилось продовольствия (по результатам 2013 года) на 43,3 млрд долл., за семь лет цифра упала до менее чем 30 млрд долл. Продэмбарго не только сократило импорт продовольствия, но и подстегнуло развитие отечественного АПК. По итогам прошлого года в России впервые за всю историю объем экспорта продовольствия перегнал импорт, превысив 30 млрд долл. Значительно увеличился экспорт мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Контрсанкции однозначно пошли на пользу потребителям и отечественному агробизнесу - население получило качественные российские продукты, а агробизнес смог построить новые предприятия, создать рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Нам открылось окно возможностей примерно на 9 млрд долл. (на такую сумму поставлялась санкционная продукция в Россию). "Эта гигантская "дырка" "штопалась" несколькими способами: поднятие цен, привлечение новых импортеров, развитие отечественного производства. В разных отраслях скорость возмещения была разная", - отмечает Рылько.

Импорт мяса сократился примерно на 90%. Сыров и творога стали завозить меньше на 50%

В первые полгода на аналогичные продукты цены выросли почти на 30%. А россияне были вынуждены тратить дополнительно 4,4 тыс. рублей ежегодно. Такие расчеты были сделаны Институтом Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академией внешней торговли минэкономразвития. Но затем понемногу ситуация выровнялась, и во многих отраслях начался бурный рост производства. По подсчетам минсельхоза, только в 2014 году в АПК было привлечено 1,4 трлн рублей инвестиций.

В мясной отрасли отечественные производители были "на низком старте", и России удалось достаточно быстро закрыть выпадающий объем собственными силами. Так, по птице и свинине мы уже несколько лет закрываем свои потребности самостоятельно. Сейчас даже при открытых границах иностранным производителям будет крайне сложно конкурировать с российскими - потребители привыкли к свежей отечественной "охлажденке" и не готовы ее обратно менять на замороженный импорт, считает Рылько. Импорт мяса сократился примерно на 90%. Сыров и творога мы стали завозить меньше примерно на 50%.

30 миллиардов долларов составил объем сельскохозяйственного экспорта

Сейчас наблюдается недостаток отечественной продукции разве что по некоторым позициям в молочной отрасли и по фруктам - самообеспеченность составляет менее 50%. Вырастить сад - долгий процесс. По словам Дмитрия Рылько, Россия пока остается импортером номер один яблок, а по стоимости мы на третьем месте в мире.

Даже если предположить, что продовольственное эмбарго вдруг отменят завтра, отдельным отраслям все-таки придется собраться, но этот удар придется "по касательной", уверен эксперт.