Путин объявил благодарность за создание Музея археологии Чудова монастыря

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за активное участие в реализации проекта по модернизации звонницы на Спасской башне и созданию подземного Музея археологии Чудова монастыря в Московском Кремле.

Благодарности удостоены 17 участников проектов. В том числе - сотрудники строительной компании "Лазурит", проводящей работы на объектах культурного наследия, колокололитейного завода - предприятия "Вера", автономной некоммерческой организации "Международный культурный центр "Спасская башня".

Путин поручил создать подземный музейный комплекс в 2016 году. Он возводился на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела на территории Кремля.