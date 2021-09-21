Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года

Достичь ориентир по допандемийному уровню занятости удалось досрочно, еще летом, но нужно работать по линии обеспечения молодежи работой в регионах. Об этом заявил президент на совещании по экономическим вопросам в формате видеоконференции.

Был ориентир - до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года, и эту планку удалось преодолеть уже в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек, объявил Владимир Путин.

Впрочем, задача решена не во всех регионах. "Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья", - отметил президент. Поручения по "донастройке" региональных программ даны, включая поддержку предпринимательских инициатив, напомнил он.