Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году

Уже к 2024 году надо добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям, напомнил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Поэтому федеральный бюджет на ближайшие три года - определяющий, он требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых направлениях. В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни, снижение бедности, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы людей, подчеркнул Владимир Путин.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", - подчеркнул президент.