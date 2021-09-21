Путин провел кадровые перестановки в Генпрокуратуре и Минюсте

Президент освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора Александра Буксмана и назначил замминистра юстиции Всеволода Вуколова.

Буксману 15 сентября исполнилось 70 лет - это предельный возраст для нахождения на службе. В органах прокуратуры он работал с 1976 года, а на должность первого заместителя Генпрокурора был назначен в 2006 году.

Вуколов будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН, сообщили в пресс-службе Минюста. Ранее он занимал пост замминистра труда и соцзащиты, с которого его освободил премьер-министр по его просьбе.