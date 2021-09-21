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21.09.2021 16:09
Рубрика: Власть

Путин заявил о необходимости модели развития для регионов

Текст: Кира Латухина

Спад в экономике, вызванный пандемией, в России преодолен, и нужна модель развития, которая охватывала бы регионы и отрасли. Об этом сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в формате видеоконференции.

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На посткризисном этапе надо сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы, подчеркнул Владимир Путин. "Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей", - продолжил он.

"И, конечно, рост экономики - это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития", - заметил президент.

Власть Работа власти Регионы Президент

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