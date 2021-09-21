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21.09.2021 21:20
Рубрика: Власть

Путин заявил о полном восстановлении экономики РФ после пандемии

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Экономика восстановилась, ВВП вышел на докризисный уровень, спад из-за пандемии преодолен, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло во вторник в формате видеоконференции. К 2024 году нужно добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития, подчеркнул он.
Владимир Путин обсудил планирование федерального бюджета на три года. Фото: РИА Новости Владимир Путин обсудил планирование федерального бюджета на три года. Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил планирование федерального бюджета на три года. Фото: РИА Новости

Участники обсудили планирование федерального бюджета на трехлетний период - в ближайшие месяцы принятие главного финансового документа страны станет важнейшей задачей нового состава парламента. Там должны быть отражены новые меры по развитию инфраструктуры, социальной сферы, поддержке семей. Недавно эта тема звучала на встрече с участием представителей "Единой России". Президент предложил расставить приоритеты федерального бюджета, принять ключевые решения в области бюджетной политики на трехлетку с учетом итогов той встречи и оценок ситуации в российской и глобальной экономике.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Начать Путин решил с прогноза социально-экономического развития, с оценки макроэкономических показателей, которые напрямую влияют на сбалансированность государственных финансов, на формирование и исполнение бюджета. "Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - подчеркнул он.

По итогам семи месяцев ВВП вышел на докризисный уровень, констатировал президент. "Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - заявил он. Индустриальный рост за январь - июль - 4,4 процента, при этом у обрабатывающих производств - плюс 5,6 процента. "Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщил Путин.

Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен, заявил президент

И еще одно важное достижение: был ориентир - до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года, и эту планку удалось преодолеть уже в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек. Впрочем, задача решена не во всех регионах. Остается высоким уровень безработицы среди молодежи, людей с ограничениями здоровья. Поручения по донастройке региональных программ даны, включая поддержку предпринимательских инициатив, напомнил Путин.

На посткризисном этапе надо сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы, продолжил президент. "Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей", - сказал он.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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"И, конечно, рост экономики - это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития", - заметил Путин. Уже к 2024 году надо добиться значимого прогресса по всем национальным целям. Поэтому федеральный бюджет на ближайшие три года - определяющий, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых направлениях, сказал президент. В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни, снижение бедности, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы людей.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", - отметил Путин. Надо заложить средства и на ускорение работы по ликвидации свалок в черте городов до конца 2023 года. Особое внимание следует уделить вложениям в инфраструктуру, созданию новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.

Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете, заявил президент. Для достижения национальных целей развития нужна слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и вновь избранного парламента, добавил он. "У делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием", - отметил президент. И подходить к этому надо аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность. Путин попросил держать это в уме в ходе подготовки федерального бюджета в правительстве и при его обсуждении с законодателями. Он рассчитывает на продолжение конструктивной командной работы кабмина, регионов и парламентских партий.

Власть Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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