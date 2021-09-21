Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии

Российская экономика восстановилась, ВВП вышел на докризисный уровень, спад из-за пандемии преодолен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в формате видеоконференции.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - подчеркнул Путин.

По итогам семи месяцев валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень, констатировал президент. "Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - заявил он.

Индустриальный рост за январь-июль - 4,4 процента, при этом у обрабатывающих производств более высокие темпы - плюс 5,6 процента. "Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщил Путин.