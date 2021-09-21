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21.09.2021 15:28
Рубрика: Власть

Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии

Текст: Кира Латухина
Российская экономика восстановилась, ВВП вышел на докризисный уровень, спад из-за пандемии преодолен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в формате видеоконференции.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - подчеркнул Путин.

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По итогам семи месяцев валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень, констатировал президент. "Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - заявил он.

Индустриальный рост за январь-июль - 4,4 процента, при этом у обрабатывающих производств более высокие темпы - плюс 5,6 процента. "Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщил Путин.

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 4%

Текст: Елена Березина
Прогноз роста ВВП повышен с 3,8% до 4,2%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном Минэкономразвития. Предыдущий прогноз был представлен в июле. Прогноз по росту ВВП в 2022-2024 гг. министерство практически не изменило, лишь понизило его с 3,2% до 3% в 2022 году.

"Экономика РФ восстановилась быстрее, чем мы планировали, изначально мы ожидали восстановления в третьем квартале, по факту можем говорить, что уже в конце второго квартала экономика восстановилась, показатели ВВП превысили допандемийный уровень", - рассказал представитель Минэкономразвития. На уровень показателей четвертого квартала 2019 года удалось выйти уже в июле.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Пересмотреть прогноз, по словам представителя Минэкономразвития, позволила текущая ситуация и принятые в течение этого года решения, в том числе разовые выплаты, произведенные в августе и сентябре. "Это большой объем средств, который был брошен в экономику и окажет на нее достаточно существенное действие", - отметили в министерстве. Помимо выплат, которые дали мощную поддержку внутреннему спросу, на восстановление экономики оказали влияние ужесточение денежно-кредитной политики и ОПЕК+. После ограничения нефтедобычи ОПЕК+ в мае 2020 года, альянс уже с августа 2020 года перешел к постепенному наращиванию производства нефти, что оказало влияние и на 2021 год.

В прогнозе Минэкономразвития в 2022-2024 годах темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5% в 2021 году, 4,8% в следующем году, 5,1 и 5,3% в 2023 и 2024 годах соответственно.

По прогнозам ЦБ, рост ВВП РФ в 2021 году составит 4-4,5%, 2022-2024 годах - 2-3%. Свой прогноз Банк России уточнит еще в октябре.

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