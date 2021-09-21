Новости

В ФАС рассказали о мерах в случае неуплаты Booking штрафа 10:27
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью 10:20
Бразилец Эндрю Парсонс останется президентом Международного Паралимпийского комитета 10:18
В Москве впервые произошел пожар в электробусе 10:15
В Москве найдено тело актера из "Служебного романа" Игоря Бучко 10:06
В Москве начинаются "Дни без турникетов" 09:46
Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми 09:39
В Кузбассе придумали экспресс-метод выявления нефтепродуктов в почве 09:39
В Китае высоко оценили появление АК-12 в российской армии 09:32
Студентка пермского университета рассказала подробности нападения 09:27
Валерий Фальков встретился с ректорами вузов в Перми 09:16
Мэрия заявила о скором завершении реконструкции МКАД 09:08
Рар: Попытка остановить "Северный поток - 2" навредит Германии 08:55
Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят в Москву 08:37
Президента Бразилии не пустили внутрь ресторана в Нью-Йорке 08:37
В Москве благоустроили четыре тысячи дворов жилых домов 08:26
Стала известна дата начала оглашения приговора по делу "Зимней вишни" 08:11
Эксперт рассказал, как распознать мошенников на сайтах частных объявлений 07:55
Главы МИД стран Евросоюза поддержали Францию в противостоянии с AUKUS 07:38
Тюменский пожарный пойдет под суд за халатность в отношении дома престарелых 07:33
ЦИК обработал 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму 06:48
Морпехи ТОФ отразили атаку "врага" с моря 05:59
Студент из Сальвадора приехал в Читу, чтобы сняться в travel-шоу 05:56
Врач-трихолог объяснила, что делать при выпадении волос после COVID-19 05:39
Правительство готово разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов 05:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 08:55
Рубрика: В мире

Рар: Попытка остановить "Северный поток - 2" навредит Германии

Текст: Алексей Чуриков

Итоги выборов в Германии не смогут повлиять на работоспособность "Северного потока - 2", а любые попытки остановить работу газопровода навредят в первую очередь самим немцам. Об этом в беседе со Sputnik заявил немецкий политолог Александр Рар.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Госдеп призвал власти Украины не зацикливаться на "Северном потоке - 2"

Рассуждая о текущем политическом раскладе в Германии накануне выборов Рар подчеркнул, что считает крайне маловероятным возможность прихода к власти "зеленых", открыто выступающих против "СП-2". "Я не вижу никаких шансов для "зеленых" завоевать первое место. Даже если они займут место канцлера, даже если они возьмут под контроль ключевые министерства в будущем правительстве, то как им остановить "Северный поток - 2"? Он же достроен", - отметил политолог.

Он также предположил, что единственное, что могли бы сделать "зеленые" в случае прихода к власти, это резко остановить работу этого проекта в будущем. "Но тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям, в том числе и российским, которые построили "Северный поток - 2". Потому что все это было сделано легально, по разрешению и поддержке предыдущего правительства. Это станет безумным шагом, который в первую очередь навредит Германии", - подчеркнул Александр Рар.

И это шаг, отметил Рар, в ситуации, когда Германия все больше и больше нуждается в значительных объемах импортного природного газа. "Потому что сжиженный газ из Америки идет в Азию, там цены лучше. А газовая добыча в самой Европе в принципе уже не существует. Нет больше газовых ресурсов в европейской земле... И слава богу, что в ФРГ есть достаточно разумные, прагматичные люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, вынашивающему сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", - заключил Александр Рар.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят в Москву
Посольство РФ потребовало от США объяснений по поводу кибератак на ЦИК
Рар: Попытка остановить "Северный поток - 2" навредит Германии
Стала известна дата начала оглашения приговора по делу "Зимней вишни"
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе