Рар: Попытка остановить "Северный поток - 2" навредит Германии

Итоги выборов в Германии не смогут повлиять на работоспособность "Северного потока - 2", а любые попытки остановить работу газопровода навредят в первую очередь самим немцам. Об этом в беседе со Sputnik заявил немецкий политолог Александр Рар.

Рассуждая о текущем политическом раскладе в Германии накануне выборов Рар подчеркнул, что считает крайне маловероятным возможность прихода к власти "зеленых", открыто выступающих против "СП-2". "Я не вижу никаких шансов для "зеленых" завоевать первое место. Даже если они займут место канцлера, даже если они возьмут под контроль ключевые министерства в будущем правительстве, то как им остановить "Северный поток - 2"? Он же достроен", - отметил политолог.

Он также предположил, что единственное, что могли бы сделать "зеленые" в случае прихода к власти, это резко остановить работу этого проекта в будущем. "Но тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям, в том числе и российским, которые построили "Северный поток - 2". Потому что все это было сделано легально, по разрешению и поддержке предыдущего правительства. Это станет безумным шагом, который в первую очередь навредит Германии", - подчеркнул Александр Рар.

И это шаг, отметил Рар, в ситуации, когда Германия все больше и больше нуждается в значительных объемах импортного природного газа. "Потому что сжиженный газ из Америки идет в Азию, там цены лучше. А газовая добыча в самой Европе в принципе уже не существует. Нет больше газовых ресурсов в европейской земле... И слава богу, что в ФРГ есть достаточно разумные, прагматичные люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, вынашивающему сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", - заключил Александр Рар.