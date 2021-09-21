Артисты из Узбекистана рассмешили ярославцев "Осенней скукой"

На Волковском фестивале в Ярославле Молодежно-экспериментальный театр-студия "Дийдор" из Ташкента представил комедию "Осенняя скука" по пьесе Николая Некрасова. Эта одноактная комедия - один из редких драматургических опытов знаменитого поэта, автора великой поэмы "Кому на Руси жить хорошо", и на сцене - совсем не частый гость.

Действие из середины ХIХ века и деревни Ласуковки перенесено в Узбекистан, в начало ХХ века. Помещик Ласуков - бай (барин), жертва осенней скуки. Ну чем бы заняться? Что бы придумать? Сам с собой в карты не поиграешь…День тянется так долго. Как время скоротать? Скука невыносимая! Отчего у меня язык белый? Заболел? Чем? Надо справочник посмотреть. Все есть в книге Авиценны, все болезни найдешь: сердце, легкие, кишечник…

Спектакль построен по принципу буффонады, озорной, абсурдный и трогательный. Играют два актера - "масхарабозы", то есть узбекские уличные клоуны. Они разыгрывают пьесу. Спектакль-импровизация, ода шутам, скоморохам, площадному театру.

Программка информирует: "Этот спектакль - настоящий гимн праздничной реальности Театра, торжествующей над "культурной чумой" современности - "эпидемией" скуки. Спектакль для изощренных знатоков театрального искусства, а также для всех любителей и почитателей новых театральных открытий".

- Перевода не требуется, - заявили гости.

Часть текста идет на узбекском. Потом - русский, снова узбекский. Начали на русском:

- Собрались, - говорит один скоморох (Умар Жумаев), обводя взглядом нас, зрителей. - Как будто хлеб бесплатно раздают. Театр им покажут!

- Театр никому не нужен - все сидят в Ютубе, инстаграме.

После длинного монолога на узбекском актер обращается к зрителю в первом ряду:

- Понимаешь? Узбекский знаешь?

"Спектакль создан в 2019 году. Мы всего три раза сыграли его в нашем театре (на узбекском языке). Потом у нас начался ремонт, а далее - наступила пандемия. Когда собрались на Волковский фестиваль, вызвали режиссера Наби Абдурахманова (он живет в Америке), приступили к репетициям. По существу, сегодня - премьера", - рассказал корреспонденту "РГ" Бобур Юлдашев, директор- худрук театра "Дийдор". И актер "Осенней скуки" (Бой-Ота).

Театр молодой, ему всего 15 лет, существует с 2006 года. То, как существует, поражает. Власти его любят, дают деньги на содержание, зарплаты, постановки. А для зрителей - посещение бесплатное. Любой может прийти в театр и посмотреть спектакли. Играют их три раза в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье. Зал вмещает 70 человек. У актеров одна гримерка на всех.

"Я актер, худруком стал недавно. Пришлось, уговорили, хотя мне очень этого не хотелось, - продолжает Бобур Юлдашев. - Я играю в нескольких наших театрах, 28 лет работал в Русском драматическом театре, снимаюсь в кино. Теперь надо продолжить дело моего отца Баходыра Юлдашева, народного артиста Узбекистана, он был художественным руководителем театра "Дийдор", а в мае ушел из жизни. Наш театр был на гастролях в Казани, Париже, а вот участие в фестивале - для нас это впервые. После Ярославля едем в Москву - посмотреть Третьяковку, Пушкинский музей, спектакли столичных театров - Большого, Вахтанговского, "Ленкома"… Многие ребята никогда не были в России".

В октябре в театр приедет режиссер Барзу Абдураззаков из Таджикистана, будет ставить "Сон бабочки" по пьесе Тимура Зульфикарова "Первая любовь Ходжи Насреддина".

"Мой отец начинал ставить "Короля Лира", не успел. Якутский режиссер Сергей Потапов - он был знаком с моим отцом - возьмется за эту пьесу, хотим выпустить ее на русском и узбекском языках. У нас в репертуаре есть спектакль Сергея "Укрощение строптивой". Пригласили на постановку "Школа шутов" де Гельдерода Александра Минкина-младшего, - рассказывает о планах театра Бобур Юлдашев. - Будем восстанавливать спектакли отца: "Аршин Мал-Алан" (на азербайджанском языке), "Звездные ночи" - о нашем великом предке, поэте Бабуре. Главным режиссером нашего театра стал Ёлкин Туйчиев, известный кинорежиссер, он был победителем Международного фестиваля кино стран содружества "Московская премьера". У нас ставил свою пьесу "MONO-LOCK", в планах - новая постановка".

В планах - поездки по фестивалям, чтобы и себя показать и на постановки коллег посмотреть.

Кстати

Детство Некрасова прошло в родовом имении Некрасовых, в деревне Грешнево Ярославской губернии. Будущий писатель учился Ярославской гимназии. Позднее не раз приезжал в Ярославль, жил в городе. В окрестностях Ярославля располагается литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха". 10 декабря будем отмечать 200-летие со дня рождения классика русской литературы.