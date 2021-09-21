Чем займутся новые депутаты-москвичи в Госдуме

В столице подсчитано 99,9 процента голосов на состоявшихся выборах. Совсем скоро новые федеральные депутаты займут свои кресла в Охотном Ряду. Планами предстоящей работы поделился с журналистами на первом брифинге секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой.

Он отметил высокий интерес москвичей к прошедшим выборам. "По данным избиркома, явка составила 51,6 процента, - сказал он. - Это очень высокая цифра, выше, чем на предыдущих выборах". Все кандидаты из списка Собянина, в котором был и сам Петр Толстой, одержали уверенную победу. Серьезный результат и у "Единой России", которая лидирует по партийным спискам. У партии в новой Думе будет конституционное большинство. Но новый состав Государственной Думы будет обновленным более чем наполовину, сказал Толстой: "Придут новые люди, с новыми идеями, с новыми интересами. Работать же начнем с первого дня нового созыва над бюджетом Российской Федерации. Обычно законопроект бюджета приходит в конце сентября - начале октября. Вот с него и начнем".