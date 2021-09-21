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21.09.2021 12:12

Чем занимаются фермеры-волонтеры под Калугой

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 215(8566)
В калужской области развивается органическое земледелие, закон о котором был принят в прошлом году. И именно на калужской земле зародилась идея волонтерского фермерского движения "Земляне", объединяющего тех, кто работает на земле, и тех, кто хотя бы раз задумывался о переезде из города в деревню. Одни мечтают основать ферму, у других это пока еще не сформировавшаяся идея.
Коров джерсийской породы фермеры привезли в Калужскую область из Дании. Фото: Андрей Шаронов Коров джерсийской породы фермеры привезли в Калужскую область из Дании. Фото: Андрей Шаронов
Коров джерсийской породы фермеры привезли в Калужскую область из Дании. Фото: Андрей Шаронов

Приземлились

Волонтерское фермерское движение "Земляне" - первый проект Минсельхоза РФ по организации стажировок на селе. Он реализуется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", цели которой - сохранение доли сельского населения, развитие сельской инфраструктуры и поддержка российских фермеров. Как рассказала один из координаторов проекта "Земляне" Анастасия Некрасова, сама увлеченная идеей фермерства, это движение зародилось снизу.

Фото: Семен Антонов
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- Нужна была база, которая помогла бы горожанам, мечтающим примерить на себя крестьянский труд, и фермерам найти друг друга, - пояснила она.

В Минсельхозе РФ эта идея понравилась. В соответствии с проектом проезд к ферме оплачивают организаторы волонтерского фермерского движения, фермеры же гарантируют цивильное проживание и кормят добровольцев.

К слову, Минсельхоз России не рассматривает проведение волонтерских стажировок исключительно как агротуризм, ставя и такие цели, как изучение рынка труда на сельских территориях, исследование потребностей сельских территорий в волонтерской помощи в социально-культурной сфере.

- Кроме того, от волонтеров ожидается получение предложений по улучшениям и инновациям в сельскохозяйственном производстве, ускорению развития альтернативной занятости, улучшению качества жизни на сельских территориях, - заметила директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина.

Проект стартовал 1 августа, за месяц к нему присоединились 20 фермеров из 11 регионов страны - в основном это ЦФО, но есть и Архангельск, и Ростов, и Новосибирск.

Ферма с историей

По дороге на ферму "История в Богимово" встречаются в обилии крепкие, но пустые дома. Как пояснил местный житель, люди уезжают, поскольку здесь нет работы, нет газа - по его словам, вообще ничего нет, кроме проблем. Он и сам приезжает на родину только летом, как на дачу: рыбку половить, за грибами сходить.

В этой экологически чистой местности москвичи брат и сестра Антон и Эльвира Гудовы основали ферму. Оба экономисты: Эльвира с двумя профильными образованиями, Антон - кандидат экономических наук. Изначально это был социальный проект по поддержке многодетных семей с приемными детьми. Искали усадьбу, которую можно было бы восстановить. Такой усадьбой оказалось усадьба в Богимово, принадлежавшая семье известного исследователя Севера Василия Прончищева. Позже в ней гостил Антон Чехов, считается, что знаменитый дом с мезонином - это тот самый барский дом, который Гудовы взялись восстанавливать.

Большую прибыль приносит переработка продукции сельского хозяйства, а не продажа сырья

- Но сначала деньги - потом все остальное. Решили заняться органическим земледелием - это нишевая отрасль, хорошо развивается, - рассказала Эльвира Гудова о предыстории создания фермы.

Все основательно просчитали, для начала изучили тему, объездив половину Европы.

- Познакомились с датскими органиками, которые научили нас органическому земледелию. Они приезжали сюда, поставили нам хозяйство. Так мы одними из первых начали это в России. Сегодня мы одна из наиболее известных органических ферм полного цикла. Производим молоко и перерабатываем практически без отходов. Наша задача - развиваться, научиться реально зарабатывать деньги, - рассказывают фермеры. - Так появился проект устойчивого развития "Качество жизни на земле".

Не просто сказку сделать былью

Создавать фермерское хозяйство Гудовы начали семь лет назад. Без проблем приобрели 1,2 тысячи гектаров земли.

- Потом поняли, почему нам ее так легко отдали, - с улыбкой вспоминает Антон, - Понятно, что пришлось выкорчевывать кусты и древесную поросль. Но главное - здесь не было воды. Бурили скважины, и только на седьмой раз добрались до воды. Зато теперь у нас хорошая артезианская вода.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Благодаря фермерам в Богимово и Никольское провели газ раньше, чем в соседние селения. Сейчас на ферме работают более 30 местных жителей с зарплатой в среднем 40 тысяч рублей.

Первых коров джерсийской породы привезли из Дании.

- Вот смотрите, это Муха - одна из первых наших, - показывает Эльвира на коровку с белой звездочкой на лбу. - От них начиналось наше стадо.

Сегодня на ферме в Богимово уже 80 голов. Главное достоинство коров джерси, что они дают молоко повышенной жирности - от шести до восьми процентов. "Молока они дают мало, но доятся сливками", - говорят фермеры. Для коров созданы идеальные условия: с апреля по ноябрь они на выгуле, в коровнике свободно перемещаются, вода в поилке подогревается до 14 градусов. Практически все корма производятся на ферме. Сеют травы, выращивают зерновые, выполняя обязательное условие органического земледелия - без химических удобрений. Пока сами полностью обеспечить зерном коров не могут, поэтому частично закупают в таких же органических хозяйствах. Их, кстати, не так уж и мало в Калужской области.

Техника в хозяйстве обновляется постепенно. Изначально, по словам Антона, это был "парк советского периода". Но свое дело "старики" сделали - помогли все это начать. Потом их сдали в металлолом и заработали на этом почти столько же, сколько потратили в свое время на их покупку.

- Надо внутренне согласиться с тем, что выращиваем все без гербицидов, без пестицидов, без гормональных препаратов. Антибиотики при лечении коров допускаются на чаще, чем два раза в год, и молоко в это время от них в переработку не пускается. Это все требования евростандарта, - поясняет Эльвира.

"История в Богимово" - одна из трех российских ферм - обладательниц европейского экологического сертификата "EuroLeaf". Дважды в год к ним из стран Европы приезжают эксперты для подтверждения сертификации. Получили они и российский сертификат в соответствии с законом РФ об органическом земледелии. По словам экономистов, большую прибыль приносит переработка продукции сельского хозяйства, чем продажа сырья. Так что небольшой перерабатывающий цех строился практически одновременно с фермой. Сегодня здесь выпускают высококачественную молочную продукцию. Кроме того, научились делать сыр и создали сыроварню. Для хорошего сыра, пояснила Эльвира Гудова, нужно "сыропригодное молоко" - молоко от коров, которых кормят только сухими кормами. Сыроваров отправили обучаться у европейских мастеров. На выставке "Продэкспо" их молоко и сыр были признаны лучшими в своей категории.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Конечно, органическая продукция примерно на треть дороже обычной. Вероятно, на это и был расчет фермеров-горожан. Несмотря на цены, реализуется она неплохо. Даже в одну из популярных торговых сетей поставляют. Правда, это тот случай, когда аграрии не очень рады интересу со стороны ритейла: сетевая торговля диктует цены ниже тех, по которым продукция реализуется в розницу. Приезжали в хозяйство и повара из столичных ресторанов: дегустировали, готовили - понравилось, хотят закупать.

В ближайших планах у Гудовых - увеличение стада до 140 голов: имеющаяся площадь земли при нормах два гектара на одну корову это позволяет. Для этого надо построить еще три фермы. А еще в планах - козлятник и расширение переработки. Конечно, очень рассчитывают на получение займов в Россельхозбанке. С появлением закона об органическом земледелии вроде бы дело стало продвигаться быстрее: хотя бы перестали отказывать на основании низких по сравнению с обычными сельхозметодами урожаями.

- Но бюрократическая машина сильно замедляет выдачу кредитов, - машет рукой Антон.

О пользе малых дел

- Малое дело - когда вы приехали к нам на один день, помогли на огородах, в усадьбе что-то сделали, яблоки собрали. Путешествие со смыслом - это волонтерская история, когда мы приглашаем к нам людей. Люди приезжают, общаются, вместе работают. Волонтерский труд в отличие от наемного труда - он другого качества, это партнерские отношения, - рассуждает Эльвира Гудова.

Сейчас на ферме работают пятеро волонтеров. Они приехали неделю назад из разных уголков и познакомились здесь, но уже называют себя настоящей командой. Например, москвич Аркадий Вдовин вспомнил, как в студенчестве ездил на картошку. В обычной жизни он финансовый менеджер, сюда приехал не только отдохнуть душой, но и изучить экономическую структуру фермерского хозяйства.

Фото: Андрей Шаронов
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- Посмотреть изнутри с самого низа, как все это работает, как учитываются финансовые риски. Словом, получаю выгоду непрямого характера, - смеется волонтер и добавляет: - Вы только посмотрите, как здесь красиво. А как тихо!

- Я не ожидал, что будет так здорово! Общение с владельцами фермы, шаг за шагом реализующими свою мечту, заставляет и нас, волонтеров, поверить в себя. Чистая природа, свежайшие продукты, которые сложно найти в городе, делают нашу жизнь на селе приятной и вкусной. А совместная работа превращает нас с ребятами в команду, способную на гораздо большее, чем если бы мы что-то делали по одному, - рассказывает студент Казанского государственного аграрного университета Бислан Динисламов, приехавший на калужскую ферму из любопытства - ну и погрузиться в будущую профессию.

Словом, есть надежда, что перебежчиков из города в село скоро станет больше.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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