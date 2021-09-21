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21.09.2021 08:54
Рубрика: Власть

Цифровой паспорт ребенка стал доступен московским детским врачам

Текст: Любовь Проценко
Врачи детских поликлиник города, а также медработники в столичных школах и детсадах начали использовать в работе новый сервис - цифровой паспорт ребенка, доступный им в электронной медкарте пациента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он позволяет врачам, в том числе узких специальностей, максимально быстро увидеть подборку с наиболее важными данными о юном пациенте и сформировать правильную тактику лечения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

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"Новый сервис - паспорт ребенка - запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке - как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребенка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов. При этом раньше вся эта информация хранилась разрозненно: в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, и врачам приходилось довольно долго ее искать. Сервис помогает иметь на приеме все актуальные на данный момент данные под рукой и оперативнее принимать решение о дальнейшей тактике лечения пациента. Также, благодаря интеграции систем МЭШ и ЕМИАС, у медицинских работников в поликлиниках есть возможность видеть сведения об образовательном учреждении ребенка и контакты его представителей для оперативной связи. Информация обновляется в режиме реального времени и отображается в наглядной форме в едином блоке, что упрощает работу врачей и повышает качество медицинской помощи для самих пациентов".

Цифровой паспорт ребенка доступен врачу в электронной медицинской карте пациента. Важной особенностью является то, что вся информация является актуальной на момент осмотра и автоматически подгружается из медицинских документов в режиме онлайн. Это позволяет, затрачивая малое количество времени, иметь полную картину о состоянии здоровья пациента. Кроме медицинских данных о наличии льгот, наблюдении по хроническим заболеваниям, в цифровом паспорте также содержится информация о прикреплении ребенка к конкретному медучреждению, данные о представителе ребенка, информация об образовательной организации. Также отображается группа крови ребенка, резус-фактор, медицинская группа для занятий физической культурой, группа здоровья, его социальный статус и другие данные.

Например, актуальная информация о социальном статусе позволяет определить меры дополнительной социальной поддержки, а также запланировать диспансеризацию для детей в трудной жизненной ситуации. Группа здоровья, физкультурная группа, сведения о наблюдении у профильных специалистов позволяет врачу на приеме сократить время оформления различных справок, определить целесообразность назначения дополнительных исследований, а также учитывать эту информацию при назначении лекарственной терапии, и при необходимости своевременно провести врачебную комиссию. Сведения о группе крови, резус-факторе позволяет оперативно использовать данную информацию в экстренных случаях, например, в случае вызова скорой помощи.

Фото: Getty Images
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Напомним также, что в августе для участковых врачей поликлиник запустился цифровой паспорт участка - еще один сервис, помогающий эффективнее следить за здоровьем горожан. Он содержит информацию о структуре заболеваемости, данные о пациентах, имеющих право на получение социальных услуг, факт прохождения диспансеризации, группу здоровья и другие важные сведения. Подобная аналитическая система позволяют оценить общую картину и следить за каждым пациентом в отдельности. Просмотр данных о госпитализациях прикрепленных к поликлинике горожан позволяет контролировать плановую госпитализацию и упрощает обмен информацией между стационарами и амбулаториями.

Единая цифровая платформа здравоохранения разработана и развивается совместно городским Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

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