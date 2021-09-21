Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы впервые превысила 80%

Доля квартир в столичных массовых новостройках впервые составила 82%, выяснили аналитики компании "Метриум".

Так, в августе застройщики предлагали купить 72% квартир с полной отделкой и 10% - с предчистовой (подготовленные к косметической отделке). По этому показателю массовые новостройки превзошли новые дома во всех прочих сегментах столичного рынка первичного жилья.

Годом ранее на квартиры с полной отделкой приходилось 62% предложения, с предчистовой - 8%.

По словам генерального директора девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексея Перлина, москвичам выгодно покупать жилье с готовым или предчистовым ремонтом, поскольку они в большей степени опираются на кредит и предпочитают не тратиться на поиск мастеров и закупку строительных материалов. "К тому же отделка от застройщика всегда получается дешевле, потому что работы и материалы приобретаются девелопером по оптовым ценам", - заключил он.