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Текст:   Матвей Линник 
13:57 21.09.2021

Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы впервые превысила 80%

Доля квартир в столичных массовых новостройках впервые составила 82%, выяснили аналитики компании "Метриум".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперты рассказали, как сэкономить на ремонте

Так, в августе застройщики предлагали купить 72% квартир с полной отделкой и 10% - с предчистовой (подготовленные к косметической отделке). По этому показателю массовые новостройки превзошли новые дома во всех прочих сегментах столичного рынка первичного жилья.

Годом ранее на квартиры с полной отделкой приходилось 62% предложения, с предчистовой - 8%.

По словам генерального директора девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексея Перлина, москвичам выгодно покупать жилье с готовым или предчистовым ремонтом, поскольку они в большей степени опираются на кредит и предпочитают не тратиться на поиск мастеров и закупку строительных материалов. "К тому же отделка от застройщика всегда получается дешевле, потому что работы и материалы приобретаются девелопером по оптовым ценам", - заключил он.

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