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21.09.2021 16:20

Глава Калуги поздравил коллектив "Калужского двигателя"

Глава Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя гордумы Александр Иванов приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 55-летия ОАО "Калужский двигатель", поздравили руководство и коллектив предприятия.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

"55 лет - хороший знак. Он подтверждает, что все эти годы вы работали серьезно и самоотверженно, - обратился к присутствующим Юрий Моисеев. - Произведенные вами двигатели и агрегаты обеспечивают надежную работу танков и зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении российской армии. Каждый из вас вносит свой вклад в обороноспособность нашей страны".

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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие предприятия глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев наградил почетными грамотами президента ПАО "Калужский двигатель" Юрия Лейковского и генерального директора Евгения Галынского. Почетные грамоты и благодарственные письма получили сотрудники предприятия.

Для справки: КАДВИ - один из крупнейших заводов Калуги, производит как оборонную, так и гражданскую продукцию. Предприятие внесло большой вклад в развитие социальной сферы города, построив корпуса поликлиник и больниц, жилые микрорайоны, школы и детские сады, профтехучилище, пионерлагерь в д. Андреевское, профилакторий "Звездный".

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