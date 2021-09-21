К выходным в Москве потеплеет до +15 градусов

Последним дождливым и холодным днем в столице станет среда. Уже с четверга начнет теплеть. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, к выходным погода улучшится: ветер стихнет, а самое главное - потеплеет! "В выходные температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов, - рассказала Позднякова. - Ночные показатели также приблизятся к норме для окончания сентября. Среднесуточная температура превысит норму".

Напомним, что по долгосрочному прогнозу погоды последняя неделя сентября ожидается довольно теплой: днем до +15, ночью не ниже +5.