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21.09.2021 12:16

Как скажется пандемия на рынке логистики

Текст: Александр Сапов (основатель сервиса GetTransport.com)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 215(8566)
Пандемийный 2020 год принес убытки многим логистическим компаниям в России. Уже на начало мая прошлого года они составляли не менее 230 миллиардов рублей. Больше всего пострадал сегмент авиационных грузоперевозок, который практически прекратил логистические операции. Впрочем, стивидоры и компании по оказанию автотранспортных услуг также оказались в не самом выгодном положении. Зато было замечено формирование нового тренда: основная часть грузовых потоков стала приходиться на железнодорожные перевозки. Итоговую динамику предсказать невозможно - все зависит от того, по какому сценарию будут дальше развиваться события и ждут ли нас новые жесткие ограничения.

Важно понимать, что кризис пока не миновал и ситуация в секторе грузоперевозок еще долго будет оставаться нестабильной. Одно из ярких тому подтверждений - вспышка COVID-19 в китайском порту Шэньчжэнь. В мае этого года местное судоходство закрылось из-за риска дальнейшего распространения коронавируса, вследствие чего грузы попали к получателям на 2-2,5 недели позднее планируемой даты. Но какие тренды будут сохраняться в оставшиеся до конца года месяцы?

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Демпинг цен на логистические услуги. Снижение стоимости грузоперевозок значительно ускорилось. Причина - в общем снижении спроса и простаивании транспортных средств. В таких условиях компаниям приходится идти на уменьшение стоимости услуг, чтобы удержать имеющихся клиентов и привлечь новых. Так, произошло снижение цен в сфере перевозок автотранспортом, из-за того что их объем снизился за первые месяцы 2021-го на 6,9 процента по сравнению с прошлым годом. Меньше интереса стали проявлять и к морским перевозкам.

Уменьшение числа мелких грузоперевозчиков. Небольшим логистическим организациям практически невозможно удержаться на плаву в отличие от крупных брендов перевозки грузов: у последних больше финансовых возможностей, чтобы попросту переждать не самый прибыльный период. Некоторая часть малых и средних перевозчиков придет к объединению между собой или слиянию с крупными грузоперевозчиками. Главный логистический тренд года - коллаборации. И это правильный выбор: объединив усилия, небольшие логистические предприятия смогут укрепить свои позиции на рынке. А для некоторых перевозчиков это единственный способ избежать банкротства.

Основная часть грузовых потоков стала приходиться на железнодорожные компании

Повышение спроса на ремонтные услуги. Пандемия и вызванный ею экономический кризис не лучшее время для крупных приобретений. Отлично понимают это и логистические компании. Гораздо чаще они стали тратить деньги на ремонт и техобслуживание, чтобы поддерживать на высоком уровне уже эксплуатируемый транспорт.

Рост популярности сборных грузов. Малогабаритные товары различных заказчиков, которые доставляются по одному направлению, позволяют снизить транспортные расходы и обеспечить более выгодные цены на доставку.

Услуга бесконтактной доставки. Особый интерес к ней стали проявлять в прошлом году, когда началась первая волна пандемии. И такой способ заботы о клиенте за прошедшие месяцы превратился едва ли не в обязательное условие ведения логистического бизнеса. В новых реалиях безопасность при получении груза приобрела первостепенную важность - и с этим уже смирились крупный ритейл, маркетплейсы и предприятия общепита.

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