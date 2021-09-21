Как управленческий учет помогает бизнесу

Усиление конкуренции и повышение уровня неопределенности в экономике вызвало рост интереса предпринимателей к управленческому учету. Крупные компании давно научились отслеживать ключевые бизнес-параметры и принимать решения на основе цифр. Поэтому они и вытесняют с рынка малых и средних игроков.

В условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19, стало еще более важно фокусироваться на том, что приносит доход, и быть готовым к дополнительным расходам на антивирусные мероприятия. Чем раньше вы внедрите эту систему отчетности, тем меньше денег потеряете и тем больше заработает ваш бизнес.

Чем управленческий учет отличается от бухгалтерского?

Бухгалтерская отчетность готовится раз в квартал. А руководителю бизнеса нужно принимать решения постоянно. Поэтому отчеты требуются минимум раз в месяц, а лучше еженедельно и даже ежедневно. Бухучет делается больше для налоговых органов, по требованиям ИФНС. А управленцу нужны расширенные и детализированные данные. Многие компании разрабатывают свои стандарты их представления, включая те параметры, которые важны для оперативной работы и для прогноза.

Внедрение управленческого учета начинается с определения параметров, которые вам нужно контролировать в бизнесе. Далее надо уточнить, какие данные понадобится собирать, где, чьими силами и в какой срок.

Управленцу нужны расширенные и детализированные данные

Методика постановки управленческого учета зависит от размера компании и типа бизнеса. Чтобы избежать проблем, нужно определиться, кому представляется та или иная форма отчета и на какие вопросы она, соответственно, должна отвечать. Генеральному директору нужна оперативная информация по всей компании, руководителю отдела реализации - детали по продажам и так далее.

Ошибкой будет пытаться внедрить все сразу и без четкого плана. По каждому из этапов нужно задать критерии успешности. Пока не закончен один этап, не стоит приступать к другому, иначе при обнаружении ошибки на одной из ранних стадий придется вносить изменения и в последующие.

Важно четко прописать процедуру сбора данных. Иначе возможны дублирование или отсутствие данных, ввод цифр задним числом и так далее.

Ряд рисков связан с человеческим фактором: ошибки при ручном вводе данных, зависимость от сотрудника, который знает процедуру подготовки отчета (в случае его болезни или увольнения весь процесс останавливается). Выход тут один: максимально автоматизировать сбор данных, их обработку и формирование отчетов.

Нужно быть готовым к тому, что внедрение управленческого учета встретит сопротивление со стороны отдельных сотрудников. Для кого-то это дополнительная нагрузка, а для кого-то - невыгодная для него прозрачность дел в компании. Руководитель должен использовать свой административный ресурс, чтобы пресечь саботаж.

Одна из распространенных ошибок - внедрение управленческого учета и неиспользование его при принятии бизнес-решений. Часто это связано с тем, что управленец не знает, как работать с отчетами. Если вы понимаете, что у вас пробелы в финансовой грамотности, вы не были отличником по математике и формулы в Excel вас пугают, то заведите помощника. Это может быть финансовый директор либо программа или онлайн-сервис, которые будут давать вам подсказки на основе данных в отчетах.