Курским бюджетникам предложат льготу по ипотечному кредиту

В Курской области о намерении снизить кредитное бремя для сотрудников социальной сферы региона заявил первый вице-губернатор Алексей Смирнов. Он отметил, что по поручению главы области из казны будут выделены на эти цели дополнительные средства в объеме, который позволит курянам снизить ставку по ипотеке.
Известно, что из резервного фонда Курской области на эти цели выделят 40 миллионов рублей, поучаствовать в программе смогут около десятка категорий курян, в том числе сотрудники соцсферы. Нормативная база пока еще прорабатывается, однако уже известно, что снижение ставки по кредиту достигнут благодаря единовременной выплате средств: застройщик перечислит по три процента годовых стоимости кредита банку, а сам получит от региональной казны 50-процентную компенсацию этих расходов. По предварительным расчетам экономистов, это станет эффективным стимулом для жилищного строительства и позволит привлечь в отрасль примерно 970 миллионов рублей.
Подобный механизм уже работает в Орловской области, где в ней участвуют один из банков и две компании-застройщика. Желающие поучаствовать в программе покупатели квартир могут сотрудничать только с перечисленными строительными фирмами и банками, и в целом по Орловской области в прошлом году этой программой воспользовались более 200 человек.
Какие из застройщиков и финорганизаций договорятся о сотрудничестве в рамках льготной ипотеки в Курской области, пока неизвестно. Однако в том, что спрос на такой продукт будет, ни чиновники, ни эксперты строительной отрасли не сомневаются.
В Белгородской области, где льготную ипотеку для сотрудников бюджетной сферы запустили в прошлом году, спрос на нее все еще есть, и поэтому руководитель региона Вячеслав Гладков принял решение продлить действие программы до середины будущего года.
Механизм ее отличается от курско-орловского тем, что субсидирование процентной ставки, равное трем процентам годовых, начисленным по кредиту, идет непосредственно на счета белгородцам. Предельная сумма кредита здесь ограничена тремя миллионами рублей, а срок - 20 годами.
- Мы на региональном уровне выплачиваем для работников бюджетной сферы дополнительную субсидию, чтобы снизить в итоге процентную ставку до четырех процентов. Запланировали и увеличение финансирования, - отметил Вячеслав Гладков.
В нынешнем году благодаря программе на ипотеке смогут сэкономить 450 человек, однако в будущем такую возможность предоставят более 1,1 тысячи белгородцев.