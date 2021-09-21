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21.09.2021 11:31
Рубрика: Общество

Курским бюджетникам предложат льготу по ипотечному кредиту

Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Экономика Центрального округа № 215(8566)
Ипотечный бум в регионах Черноземья продолжается. При этом растет спрос на вторичное жилье, а первичный рынок ожидаемо замер. Застройщики и эксперты не скрывают опасений, будут ли квартиры в них востребованы, ведь пик приобретений пройден, основная масса потенциальных покупателей уже завершила сделки и платит по кредитным обязательствам. Те же, кто не смог купить жилье на более выгодных условиях, вряд ли будут готовы сделать это по повышенным ставкам банковских кредитов. Именно поэтому в регионах решили предложить собственные льготные программы для ипотечного кредитования.

В Курской области о намерении снизить кредитное бремя для сотрудников социальной сферы региона заявил первый вице-губернатор Алексей Смирнов. Он отметил, что по поручению главы области из казны будут выделены на эти цели дополнительные средства в объеме, который позволит курянам снизить ставку по ипотеке.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Известно, что из резервного фонда Курской области на эти цели выделят 40 миллионов рублей, поучаствовать в программе смогут около десятка категорий курян, в том числе сотрудники соцсферы. Нормативная база пока еще прорабатывается, однако уже известно, что снижение ставки по кредиту достигнут благодаря единовременной выплате средств: застройщик перечислит по три процента годовых стоимости кредита банку, а сам получит от региональной казны 50-процентную компенсацию этих расходов. По предварительным расчетам экономистов, это станет эффективным стимулом для жилищного строительства и позволит привлечь в отрасль примерно 970 миллионов рублей.

Подобный механизм уже работает в Орловской области, где в ней участвуют один из банков и две компании-застройщика. Желающие поучаствовать в программе покупатели квартир могут сотрудничать только с перечисленными строительными фирмами и банками, и в целом по Орловской области в прошлом году этой программой воспользовались более 200 человек.

На эти цели планируется выделить 40 миллионов рублей из резервного фонда Курской области

Какие из застройщиков и финорганизаций договорятся о сотрудничестве в рамках льготной ипотеки в Курской области, пока неизвестно. Однако в том, что спрос на такой продукт будет, ни чиновники, ни эксперты строительной отрасли не сомневаются.

Тем временем

В Белгородской области, где льготную ипотеку для сотрудников бюджетной сферы запустили в прошлом году, спрос на нее все еще есть, и поэтому руководитель региона Вячеслав Гладков принял решение продлить действие программы до середины будущего года.

Механизм ее отличается от курско-орловского тем, что субсидирование процентной ставки, равное трем процентам годовых, начисленным по кредиту, идет непосредственно на счета белгородцам. Предельная сумма кредита здесь ограничена тремя миллионами рублей, а срок - 20 годами.

- Мы на региональном уровне выплачиваем для работников бюджетной сферы дополнительную субсидию, чтобы снизить в итоге процентную ставку до четырех процентов. Запланировали и увеличение финансирования, - отметил Вячеслав Гладков.

В нынешнем году благодаря программе на ипотеке смогут сэкономить 450 человек, однако в будущем такую возможность предоставят более 1,1 тысячи белгородцев.

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