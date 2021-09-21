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21.09.2021 13:23
Рубрика: Власть

Миграционный центр в подмосковном Путилкове закроют в ноябре

Текст: Ирина Рыбникова

Миграционный центр в Путилкове прекратит работу уже в ноябре текущего года. Об этом на еженедельном совещании губернатора Подмосковья с кабинетом министров и главами муниципалитетов сообщил зампред правительства области Роман Каратаев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Репортаж из миграционного центра: О продлении документов еще не знают

"Мы подобрали новую площадку, и в ноябре центр должен переехать", - сказал Каратаев. О переносе организации в другое место долго просили жители микрорайона Путилково, что находится в Красногорском округе области. Людям мешало такое соседство, к тому же не так давно мигранты, недовольные сокращением сроков оформления документов, перекрыли проезжую дорогу, практически парализовав все движение в микрорайоне.

Как сообщила накануне пресс-служба Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, куда жители Путилкова неоднократно жаловались на обременительное соседство с мигрантами, подмосковный центр планируется перевести в Вороново. Это поселение в Новой Москве, где уже располагается столичный многофункциональный миграционный центр.

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