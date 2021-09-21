Миграционный центр в подмосковном Путилкове закроют в ноябре

Миграционный центр в Путилкове прекратит работу уже в ноябре текущего года. Об этом на еженедельном совещании губернатора Подмосковья с кабинетом министров и главами муниципалитетов сообщил зампред правительства области Роман Каратаев.

"Мы подобрали новую площадку, и в ноябре центр должен переехать", - сказал Каратаев. О переносе организации в другое место долго просили жители микрорайона Путилково, что находится в Красногорском округе области. Людям мешало такое соседство, к тому же не так давно мигранты, недовольные сокращением сроков оформления документов, перекрыли проезжую дорогу, практически парализовав все движение в микрорайоне.

Как сообщила накануне пресс-служба Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, куда жители Путилкова неоднократно жаловались на обременительное соседство с мигрантами, подмосковный центр планируется перевести в Вороново. Это поселение в Новой Москве, где уже располагается столичный многофункциональный миграционный центр.