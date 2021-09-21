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21.09.2021 16:49

На Нововоронежской АЭС модернизировали систему химводоочистки

Выполненные работы позволяют значительно повысить экологичность производства - в частности, увеличить жизненный цикл ионообменных фильтров комплекса химводоочистки (ХВО) атомной станции.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Комплекс химводоочистки необходим для подготовки химически обессоленной воды, используемой для охлаждения оборудования нерадиоактивного контура энергоблоков №4 и №5 Нововоронежской АЭС, - поясняет начальник химического цеха Нововоронежской АЭС Андрей Галанин. - Это сложное оборудование, которое за счет различных фильтров и реагентов очищает воду от солей и примесей. Ранее вода туда поступала из каналов градирен 4-го блока, но содержание соли в этой воде за счет упаривания на градирнях было достаточно высоким - почти на 30 % выше, чем у воды из Дона. Поэтому было принято решение проложить новый трубопровод, который бы подавал воду непосредственно из р. Дон. Первые результаты эксплуатации новой системы показали, что срок службы ионообменных фильтров увеличился на 40 %".

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС готова к работе в осенне-зимний период

По словам Андрея Галанина, снизились затраты и на восстанавливающие реагенты, которые помогают восстановить рабочие свойства фильтров в установке ХВО и снизить солевые остатки, получаемые после их регенерации.

"С использованием более чистой донской воды фильтры теперь приходится чистить реже, соответственно, установка работает дольше, а реагентов на восстановление необходимо меньше. Всё это повышает экологичность процесса в целом", - отметил начальник химцеха НВАЭС.

На Нововоронежской АЭС ведется регулярная работа по повышению экологичности производства, несмотря на то, что количество сбросов составляет всего 0,02% от предельно допустимой нормы, установленной Росприроднадзором. Отметим, сегодня требования российского природоохранного законодательства самые жесткие в Европе.

Кроме того, Нововоронежская АЭС в числе всех российских атомных станций ежегодно выпускает и представляет общественности Отчет по экологической безопасности, в котором можно подробно ознакомиться с природоохранной деятельностью предприятия.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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