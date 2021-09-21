Петр Бирюков: Коммунальная техника готова к работе в осенне-зимний период

Службы Комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Для уборки города будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и 30 тыс. средств малой механизации, - отметил Петр Бирюков. - Вся техника прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию, и полностью готова к работе".

Весь коммунальный автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.

"Большинство городской уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов переведем ее на зимний режим эксплуатации, - рассказал Петр Бирюков. - На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что перед началом сезона "расконсервируют" технику, применяемую только в зимний период. Это - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.