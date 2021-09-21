Почему города меняют декоративные клумбы на луговую зелень

Когда вместо привычных петуний и бархатцев улицы Белгорода стали засаживать седумами, лавандой, шалфеем и злаковыми, горожане поначалу возмутились. Ученые и практикующие ландшафтные дизайнеры рассказали, как возник природный тренд в озеленении городов, полезно ли это и почему о вкусах в оформлении клумб нужно спорить.

Миллионы ярких тюльпанов весной, вертикальные цветники с петуниями летом, осенние хризантемы - ко всему этому белгородцы привыкли за десятилетия. Со временем ежегодные высадки однолетних красот стали сменяться приоритетом многолетних малоуходных культур. Тем же занялись в соседней Курской области. Однако и тут и там озеленители нарвались на критику горожан.

Этот тренд пришел в Россию из европейских городов. Там разнообразные кустарники с цветными листьями, хвойные культуры соседствуют с луговыми и пряными травами, злаковыми и с привычными однолетниками, доля которых осталась минимальной. Первой новые тенденции переняла Москва. Главный ландшафтный архитектор столичного парка имени Максима Горького Лидия Леонтьева, выступая с докладом в рамках деловой программы белгородского цветочного фестиваля, вспоминает былую яркость памятника паркового искусства в советские годы. Красные, лимонно-желтые, насыщенные сиреневые цвета на клумбах сплетались в причудливых рисунках, свидетельствуя о ювелирном мастерстве сотрудниц парка.

- Уже на входе у посетителя возникало ощущение праздника, - рассказывает Лидия Леонтьева о главной цели цветочного оформления парковых зон. - И это объяснимо. Какой была тогда жизнь обычного человека? Много ли в ней было ярких цветов? Теперь, когда внимание каждого из нас то и дело отвлекается, хочется спокойствия. И уже входная группа парка выглядит иначе.

Предпочтение здесь стали отдавать приглушенным расцветкам растений, выбирать те же луговые культуры и пряные травы, которые сами по себе символизируют природную гармонию и спокойствие, а ощущение замедления времени передают посетителям.

- И конечно, они более выгодны в плане ухода, - констатирует Лидия Леонтьева. - Большая их часть - растущие в нашей климатической зоне многолетники, это позволяет существенно экономить.

Многолетники на клумбах позволяют сэкономить средства

Не все так просто. Негативные отклики горожан, наблюдающих за клумбами с шалфеем и злаковыми, в Курске стали одой из причин высадки традиционных петуний в центре города. Впрочем, ландшафтные дизайнеры все равно делают ставку на травы, уверяя: такие островки зелени должны формироваться по определенным правилам.

- Состояние трав - первое, на что обращают внимание люди, - говорит эксперт Екатерина Жукова. - И если растения обладают внушительным объемом зеленой массы, выглядят здоровыми и сильными, сочетаются друг с другом по цвету - это первый ключ к успеху. Второй же заключается в выборе места для посадки.

Главы муниципалитетов стремятся увеличить объемы многолетних клумб по нескольким причинам. Помимо существенной экономии на уходе за растениями, они думают еще и о будущем городских деревьев. Не секрет, что легкие городов стремительно гибнут: почва под кронами, как правило, или засаживается газоном, или вообще напоминает грунтовую дорогу. А надо бы обеспечить им "траву по пояс". Ведь в природе деревья только так и живут. Однако, как отмечают ландшафтные дизайнеры, луговые травы в сочетании с деревьями в городах смотрятся как чужеродный элемент, что и усиливает эффект неприятия.

- А если высадить их около офисных зданий, это будет смотреться так, что дух захватывает, - отмечает Екатерина Жукова.

Стилевой контраст подчеркивает красоту новых городских клумб, и это уже доказал известный проект белгородских дизайнеров. В самом центре города около новых корпусов Белгородского госуниверситета и вдоль ключевой транспортной артерии здесь высаживают девичий виноград, душицу, шалфей, чабрец, тысячелистник и множество других растений, которые можно встретить на белгородских лугах. Идейный вдохновитель проекта Анна Гамурак отмечает, что все они в сочетании друг с другом создадут декоративный эффект и в то же время восстановят экосистему центра города: сюда вернутся бабочки и птицы.

Как отмечает заведующий кафедрой землеустройства, ландшафтной архитектуры и плодоводства Белгородского аграрного университета имени Василия Горина Андрей Пятых, об уходе за растениями, обновляя их ассортимент на городских клумбах, стоит подумать уже на этапе выбора новых культур. К примеру, в некоторых городах очень активно высаживают гортензии. И к самой культуре нет претензий: она прекрасна и в живой изгороди, и как центральный элемент клумбы, и даже в вертикальном озеленении. Продавцы саженцев уже наводнили ими черноземный рынок. Цены разнятся: на ярмарках саженец может стоить от 400 до 800 рублей.

- Как бы прекрасно гортензия ни смотрелась и какой бы выгодной ни казалась, стоит помнить: белгородские щелочные почвы не совсем ей подходят, - отмечает Андрей Пятых.

Неприхотливые луговые растения удобны еще и потому, что в городах катастрофически не хватает ресурсов для полива.

- Поливать холодной водопроводной водой клумбы нельзя, а настроить полив из водоемов - проблематично, - рассказывает он. - Водоросли наглухо забивают поливочные системы.

Глава администрации курского города Щигры Владислав Шелест отмечает, что после победы в федеральном конкурсе по благоустройству каждая перемена в облике районного центра вызывает массу эмоций. Установили трех топиарных медведей и тут же получили массу откликов.

- Образы сказочных медведей обрадовали детей, а вот некоторые взрослые возмутились, - отмечает он. - Главное - у людей меняется отношение к родному городу. С красивых и комфортных общественных пространств начинается повышение качества жизни.