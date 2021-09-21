Полицейские задержали в Москве школьника, порезавшего на перемене другого ученика

На юге Москвы полицейскими задержан ученик 9 класса одной из столичных школ. Его подозревают в нанесении нескольких ножевых ранений своему однокласснику в ходе возникшего между учениками конфликта на перемене.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, инцидент произошел вчера днем на территории школы в Южном Чертанове. Примерно в 11.30 один из подростков нанес ранения оппоненту. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц. "Полицейские оперативно задержали подозреваемого", - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В отношении задержанного подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее директор московской школы №1245 рассказала РИА Новости, что в понедельник на перемене в результате ссоры один девятиклассник нанес порезы ножом другому. Здоровью пострадавшего, по ее словам, в настоящее время ничего не угрожает. С его обидчиком, отметила директор, проводится беседа и с ним работают специалисты.

По данным ТАСС, потерпевший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы. У него диагностированы резаная рана пальца на руке, непроникающее ранение живота и шеи.