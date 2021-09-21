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21.09.2021 12:59
Рубрика: Экономика

Поселок для медиков появится в подмосковном Домодедово

Текст: Ирина Рыбникова
Первый в Подмосковье поселок для медиков появится в городском округе Домодедово. Об этом на заседании правительства региона рассказал глава округа Александр Двойных.
Фото: Артур Лебедев/ТАСС Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Для реализации закона об обеспечении землей врачей дефицитных специальностей, принятого в Московской области в июле текущего года, в Домодедове подобрали участок площадью 16,9 гектара в деревне Курганье, что находится в 20 километрах от центра города. Место живописное - вокруг лес, неподалеку река Злодейка, санаторий "Москвич", пара коттеджных поселков, для жителей которых уже создана вся необходимая инфраструктура. И удобные выезды на ЦКАД и реконструированное Каширское шоссе.

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Эти 16,9 гектара нарежут на 106 участков и раздадут врачам. "Территорию поселка мы огородим забором, проложим внутриквартальные дороги шириной 6 метров, обязательно предусмотрим детскую и спортивную площадки", - говорит Александр Двойных. Более того, готовы уже и механизмы, с помощью которых врачи смогут быстро построить дом. "Со "Сбером" отработали два варианта. Первый - это ипотека на 20 лет под 4,6 процента годовых. Новоселы должны будут заплатить 20 процентов первоначального взноса, после чего получат ипотечный кредит в размере 12 миллионов рублей", - продолжает Двойных. Второй вариант - это кредит под залог имеющейся недвижимости.

Выбраны уже и два производителя домов, чьи услуги местные чиновники будут рекомендовать будущим новоселам. "Новоселам предложат два типа домов - каркасный и блочный, три варианта общей площади от 80 до 110 квадратных метров и несколько вариантов планировки, в которой предусмотрено от двух до четырех спален", - утверждает глава округа. А с различными техприсоединениями вопрос уже решен. Участок пошел в программу социальной газификации, водозаборный узел и очистные сооружения по счастливой случайности находятся, и их мощности позволяют принять эти 106 домов, а с электричеством в области и проблем не было никогда. Александр Двойных обещает, что первые новоселы смогут заехать в поселок уже в конце 2022-го - начале 2023 года. А администрация тем временем готовит еще один участок для медицинского поселка - 34 гектара в селе Ильинское.

Вслед за Домодедовом о готовности создать аналогичные медицинские поселения уже заявили власти Дмитрова, Клина, Егорьевска, Ступина, Шатуры, Егорьевска, Богородского и Щелковского округов.

Напомним, по новому закону, о котором идет речь, на выделение бесплатного участка земли площадью от 8 до 15 соток могут претендовать врачи, отработавшие в подмосковных больницах не меньше трех по специальностям, признанным дефицитными. Это, например, эндокринологи, педиатры и терапевты, врачи общей практики, кардиологи, хирурги. Сначала землю выделяют в безвозмездное пользование, а если в течение 6 лет на ней будет построен дом, участок можно будет оформить в собственность.

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