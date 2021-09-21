Эксперт: Производство спецодежды в ЦФО существенно расширится

Российский рынок спецодежды занимает четвертое место в мире, уступая США, Китаю и Германии. По данным BusinesStat, с 2016 по 2020 год продажи в физическом выражении здесь выросли на 80 процентов: с 0,65 до 1,16 миллиарда штук. Наибольший скачок - почти на 44 процента - пришелся на 2020 год.

Спецодежда должна быть не только комфортной, но и отвечать эстетическим требованиям. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Лидерами в закупках, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, остались добывающие компании, строители и энергетики. Резко увеличилась потребность в средствах индивидуальной защиты, медицинской одежде и головных уборах.

Большинство швейных производств в прошлом году не прекращало работу и переориентировалось на выпуск СИЗов - масок, костюмов "Каспер", нарукавников, бахил, халатов и шапочек для врачей и так далее. Например, "Ивановская текстильная компания" отгружала 10 миллионов одноразовых масок в месяц.

По итогам 2020 года почти половина продаж на рынке спецодежды пришлась на профессиональные и производственные рукавицы (572 миллиона штук). Далее идут прочие виды: пальто, полупальто и плащи, юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, одежда для поддержания физической формы, производственная и бронеодежда. Небольшую долю продаж (четыре процента, или 13 миллионов единиц) занимают куртки, комбинезоны и брюки.

Примерно две трети спецодежды производится в ЦФО, где находится более 80 процентов предприятий хлопчатобумажной промышленности. По объему выпуска продукции лидируют Ивановская, Московская и Владимирская области. Здесь производится значительная часть технического текстиля, который используют при изготовлении спецодежды. Хлопчатобумажные ткани идут на пошив одежды для медиков, работников пищевого и фармацевтического производства. Полухлопковые - на различные костюмы для персонала в промышленности.

По современным стандартам безопасности спецодежда должна изготавливаться из дышащих материалов и быть гигроскопичной, чтобы человеку в ней было комфортно работать многочасовую смену не только в жарком цеху, но и на морозе. Для определенных профессий важна водонепроницаемость ткани, ведь работы часто ведутся на открытом воздухе в экстремальных погодных условиях.

Материалы должны быть легкими, прочными и износостойкими. Там, где позволяют условия эксплуатации, для спецодежды стремятся использовать более экологически безопасные ткани. К примеру, для медицинской отрасли, сферы услуг и общепита выбирают натуральные материалы (бязь, брезент, молескин, сукно) или смесовые (с комбинацией шерсти и полиэстера либо хлопка и полиамида).

Современные технологии позволяют получать волокна полиэфира путем переработки пластиковых бутылок. По износостойкости и прочности такие ткани не уступают привычным аналогам. Такой подход позволяет безопасно переработать тонны пластика и внести важный вклад в сохранение экологии.

Даже в рабочей униформе люди хотят выглядеть достойно. Поэтому и в спецодежде есть место моде. Сегодня популярен спортивный стиль, в составе таких изделий для большего удобства в носке используются эластичные тянущиеся ткани. Стремление к многофункциональности позволяет использовать один костюм или комплект на все случаи жизни.

Перспективный тренд - облегчение спецодежды с учетом сохранения ее защитных свойств. Раньше и женщины, и мужчины носили одинаково бесформенные тяжелые телогрейки. Сегодня на смену им пришли ультралегкие утепленные пуховики самых разных фасонов.

Современные лекала разрабатываются с учетом сезонности (для зимней или летней спецодежды), необходимой степени защиты, особенностей использования и свойств материалов на специальном компьютерном оборудовании. Чтобы обеспечить комфорт в эксплуатации, при моделировании стали учитывать особенности мужской и женской фигуры, климатические условия и производственные факторы. На российский рынок спецодежды приходят "умные" ткани с заданными свойствами. Они представляют собой многослойный "конструктор" из разных видов текстиля, мембран и покрытий. Прежде подобные ткани закупались только за рубежом, а теперь их успешно создают и российские производители. Скажем, московская фирма "Текстайм" или наш партнер в Иванове - компания по производству многослойной и мембранной ткани Mercury.

До определенного момента российский рынок был перенасыщен импортным текстилем. Покупатель чаще отдавал предпочтение иностранным товарам из США и Великобритании из-за низкой цены. Благодаря поддержке Минпромторга в программы по импортозамещению включены проекты по производству спецодежды и материалов из отечественных тканей. Это позволяет предприятиям легкой промышленности развивать мощности и повышать качество продукции.

Приблизительно половина продаж спецодежды и обуви происходит по госзакупкам. И благодаря тому что рынок СИЗов регулируют государственные органы, он остается одним из самых стабильных. Отмечу, что по законодательству спецодежда и обувь на предприятиях должна ежегодно обновляться, что также обеспечивает производителям постоянный приток заказов.

Минпромторг прогнозирует, что к 2025 году рынок увеличится на 40 процентов и достигнет 200 миллиардов рублей. Это связано с импортозамещением в компаниях с государственным участием. Так, уже в 2019-м отечественную спецодежду использовало 90 процентов предприятий нефтегазового комплекса.