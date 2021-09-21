СК начал проверку после видео с избиением студентки в Липецке

В Липецке следователи начали проверку после сообщения в соцсетях о жестоком избиении студентки техникума однокурсниками. Как сообщили в пресс-службе СК по Липецкой области, информация подкреплена видеозаписью побоев.

Этот контент уже был удален из социальных сетей. В СК по региону отметили, что в сообщении было сказано о длительном проявлении агрессии в отношении студентки.

В этой связи в рамках проверки выяснят все обстоятельства сложившейся ситуации, в том числе проверят, насколько адекватно действовали ответственные за жизнь и здоровье студентов должностные лица в техникуме.