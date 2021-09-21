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21.09.2021 19:46
Рубрика: Власть

Сотрудники московских больниц и поликлиник ежегодно будут получать новую форму

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
До сих пор обновление, которое активно идет в столичном здравоохранении, касалось в основном зданий. Строятся и вводятся в строй новые клиники, модернизируются старые поликлиники постройки прошлого века. А недавно произошло еще одно событие: врачей, медсестер, весь медперсонал начали переодевать в новую форму. До конца года ее должны получить все. И судя по тому, что посмотреть, как именно выглядит новая рабочая одежда медиков, сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин, власти придают этому большое значение.

В Экипировочном центре здравоохранения Москвы, специально созданном в Большом Саввинском переулке, главе города предложили примерить халат врача взрослой поликлиники. "Сделан из качественных материалов, - оценил Собянин. - Это очень важно, ведь медики большую часть своего времени проводят в рабочей форме". И пообещал: "Пошьем где-то миллион единиц одежды и изготовим около 300 тысяч пар обуви".

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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Свыше 32 тысячи работников здравоохранения новую форму уже не только получили, но и проверили ее на практике. "Первый раз такое в нашей жизни произошло: всех сотрудников одновременно переодели. Ткань дышит, а халаты после стирки после даже крахмалить не нужно, выглядят отлично, - поделилась с корреспондентом "РГ" главный врач поликлиники №6 Инга Кокорева. - Причем, выдали по три комплекта - летний из более тонкого материала и зимние - более плотные". Формы хватило всем, не было и проблем с размерами: "Даже те, кому нужен был 5XL, получили его".

Новая форма для медиков - не только их внешний вид, но и немалая экономия семейного бюджета. Ведь прежде они покупали халаты за свой счет, а они не дешевые. Сейчас же выдают полный комплект бесплатно - длинные и короткие халаты, брюки, поло, джемперы. Обувь модная и тоже качественная - сабо и полуботинки. "Будем ежегодно менять, чтобы все было постоянно новым, - сказал мэр. - И дизайн будем дорабатывать, если еще какие -то идеи появятся".

Но пока, похоже, рабочая группа, созданная два года тому назад для разработки новой формы, учла все. Базовый цвет - белый, для врачей взрослых поликлиник - голубой, для детских докторов - салатовый. Мельчайшие детали - размещение карманов, форма воротников - тоже имеют значение. Металлические кнопки на одежде по желанию сотрудников лучевых или рентген-отделений заменили на пластмассовые. У медсестер появились манжеты на рукавах, чтобы ничто не мешало работе во время разных процедур. Разработчики, которые позаботились обо всем этом, - известная российская компания по производству спортивной одежды, а шьет форму ее фабрика в Калуге. Обувь производит белорусский холдинг.

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