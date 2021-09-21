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21.09.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

Тверской суд оправдал убийцу трех человек

Текст: Антон Валагин (Тверь)

В Тверской области суд оправдал мужчину, убившего трех человек. Его действия признали необходимой самообороной.

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- Выпустили из-под стражи, он уже дома. Оправдан из-за отсутствия состава преступления, поскольку имел право на необходимую самооборону, защищал себя, свою семью и гостей, которые в это время находились у него на участке, - рассказала РИА Новости адвокат подсудимого Галина Иванцова.

История, о которой идет речь, произошла 2 мая 2020 года в селе Михайловское. Поводом для конфликта послужила собака, облаявшая коз соседки. Женщина позвонила сыну в Подмосковье, вечером он приехал с друзьями и пришел к соседу разобраться. Как установило следствие, в ходе конфликта местный житель нанес троим визитерам ножевые ранения, от которых те скончались. Сам он также получил телесные повреждения.

Обвинение просило для подсудимого 18 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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