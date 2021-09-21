В Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция "Тут едут яблоки! Прямо на переработку!". Садоводам предлагают сдать лишние, испорченные плоды в специальные пункты, откуда фрукты отправят на переработку или корм скоту. "РГ" разбиралась, в каких регионах можно избавиться от излишков урожая и подзаработать. А где это не получится и почему.

В Ростовской области, на юге России, богатом урожаями, избавиться от излишков садоводу и дачнику практически нереально. В регионе нет ни заготконтор, ни других заготовителей, которые закупали бы излишки плодов земли у тружеников. Как рассказали в минсельхозе региона, есть только сельхозкооперативы, но они работают больше по овощам и молоку.

Как говорится, неурожай - плохо, но щедрый урожай - просто беда. В этом году природа богато наделила садоводов сливами, яблоками, грушами, ягоды и фрукты уже укупорены, заморожены, но остаются излишки. Власти безрезультатно предлагают мелким торговцам место "под крышей", выделяя прилавки на цивилизованном рынке. Бабушке, торгующей ведерком слив за 150 рублей, невыгодно платить даже 50 рублей за место. Вот и тулится она где-нибудь под дверями большого супермаркета.

В Белгородской области бабушки не столь щепетильны, ведь здесь аренда места под навесом дачницам стоит символические пять рублей. Огородники успешно торгуют излишками со своих участков на специально созданных Ассоциацией рынков и ярмарок региона местах. Навес, столик для продуктов и скамеечка для продавца - так выглядит место для продажи. Сейчас белгородские дачники торгуют собственным виноградом, яблоками, травами для чая и шиповником. Признаются: "Дело идет хорошо". У некоторых пенсионерок есть свои постоянные покупатели. Многие даже заказ делают по телефону, и огородницы "формируют пакет".

В этом году хороший урожай уродился не только на юге, но и на севере страны. Пермяки, владельцы огородов и дач, не знают, куда девать излишки со своих садов и огородов. Снабдив овощами и фруктами всю родню, они буквально мешками тащат их на работу. В сентябре во многих учреждениях и предприятиях стоит ароматный яблочный дух. Десятки сортов, большие и маленькие, яблоки в этом году оккупировали Пермь. Дачники публикуют в соцсетях объявления: "Заберите кабачки, возьмите морковь, все бесплатно, только заберите". Пермские власти, чтобы помочь фермерам и огородникам, увеличили время проведения осенних ярмарок. В нынешнем сентябре они работают вдвое дольше, чем в прошлом году.

Если владельцам садов и огородов со сбытом излишка урожая особо не повезло, то сборщикам дикоросов во многих регионах есть где развернуться и даже подзаработать. Например, если в Новосибирской области единой стратегии по заготовке дикоросов и скупки их у населения в регионе нет (грибы и ягоды принимают всего лишь пять небольших частных организаций), то в Ленинградской области дикоросы в большом количестве принимают в заготовительных пунктах "Леноблпотребсоюза". По данным областного правительства, в этом сезоне на 115 заготпунктов граждане успели сдать 11 тонн черники, 17 тонн брусники, шесть тонн черноплодной рябины, а также 200 килограммов смородины. Как видим, сдать можно не только дикоросы, но и садово-огородные культуры. Кроме смородины в прайсе значатся, например, яблоки.

В этом сезоне на 115 заготпунктов Ленобласти граждане успели сдать 11 тонн черники, 17 тонн брусники, шесть тонн черноплодной рябины

Закупочные цены сложно назвать высокими. Например, цех по закупке дикорастущих и культурных ягод в селе Паша покупает бруснику по 80 рублей за килограмм, смородину - за 75, а черноплодную рябину - и вовсе за 20. Для сравнения, в Петербурге возле станций метро частники бруснику продают по 300 рублей за килограмм. Многие ушли в интернет, там цены выше - например, за килограмм брусники легко можно выручить 450-600 рублей. Тем не менее в "Леноблпотребсоюзе" намерены все-таки закупить у населения до конца сезона еще минимум 80 тонн ягод. Выкупленные ягоды поступают в магазины. В первую очередь это торговые точки "Леноблпотребсоюза". Также продукцию направляют в торговые сети. Часть ягод планируется заморозить методом шоковой заморозки и продавать не в сезон.

Но самой ценной ягодой страны, пожалуй, считается морошка. В дореволюционной России ее продавали за границу за золото. В Карелии сейчас самый пик сезона сбора "золотой ягоды". Местные жители варенье из морошки заготавливают впрок, причем собирают ягоды не только для собственных нужд, но и для продажи. Для жителей небольших населенных пунктов это шанс подработать в летний период и скопить деньги. Тем более что в региональном предприятии "Ягоды Карелии", которое специализируется на переработке ягод, принимают у населения морошку по 500 рублей за один килограмм. Так что за один день местным жителям на сдаче ягод можно заработать от трех до семи тысяч рублей. Неплохая прибавка к семейному бюджету.

Грибники чаще всего пытаются продать свой товар сами. Но на многих рынках продажа грибов теперь запрещена, чтобы исключить отравление. Так, в Белгородской области власти советуют покупать грибы не у частников, а в супермаркетах. По той же причине заготконторы редко предпочитают связываться с грибами: необходимо проводить экспертизу продукта. Зато активно работают частные закупщики.

На Русском Севере переработкой грибов занимается крупная вологодская частная компания. Она относится к ведущим российским производителям и поставщикам замороженных ягод и грибов. Ее доля на рынке Северо-Запада - 60 процентов. Практически в каждом муниципальном центре или небольшом сельском поселении открыты представительства, которые принимают у населения грибы. Лисички, например, приобретали по 150 рублей за килограмм. Самые дорогие - белые. Но их нужно быстро пустить в дело, чтобы не портились.

Именно потому что самостоятельно большой урожай продать не так просто, многие грибники предпочитают сдавать все собранное в закупочные пункты, которые платят половину рыночной цены. К примеру, если в регионе боровики стоят 500 рублей за кг на рынках или в обычной уличной торговле, то сдать в пункте приема получится не более чем за 250 рублей.

В последние годы чаще всего скупщики и сборщики ищут друг друга через интернет, на сайтах, которые размещают объявления о приеме грибов и ягод и обговаривают цены и условия. Крупнейшие из них - Российский агропромышленный сервер, Agroru.com и сообщество "ВКонтакте" "Заготовитель24". Войдя на последний, можно по ссылке попасть на объявления крупного завода-изготовителя грибов, который оповещает, что сдать свежие грибы и ягоды оптом можно на пунктах приема в Алтае, Хакасии, Красноярском и Пермском краях, Коми, Марий Эл, Удмуртии, Свердловской области, Тюмени и Ханты-Мансийске. Также, зайдя на любой из этих сайтов можно узнать, что свежие лисички сейчас покупаются от 120 до 300, а белые грибы по 250 рублей за кг.

Кроме того, в регионах работают и профессиональные перекупщики, которые скупают грибы по отдаленным деревням и затем перепродают в городах в несколько раз дороже.