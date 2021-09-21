У пенсионеров и дачников появился шанс неплохо заработать

Дачники публикуют в соцсетях объявления: "Заберите кабачки, возьмите морковь, яблоки! Все бесплатно, только заберите". Урожаи в этом году настолько богатые, что излишки есть почти в каждой усадьбе. Только, почему бесплатно? За все это можно выручить деньги, которые не будут лишними для тех же пенсионеров. И не только для них. Корреспонденты "Российской газеты" разбирались, где можно избавиться от излишков урожая и подзаработать. А где это не получится, и почему.

В Белгородской области излишки несут на рынки. Здесь аренда места под навесом большими затратами дачникам не грозит. День торговли стоит символические пять рублей. И белгородские садоводы успешно торгуют на местах, специально созданных для них Ассоциацией рынков и ярмарок региона. Сейчас это - виноград, яблоки, травы для чая и шиповник. У некоторых пенсионерок, которые уже стали завсегдатаями этих мини-рынков, разбросанных по всему городу, есть свои покупатели. Многие даже заказ делают по телефону, и огородницы "формируют пакет".

Хороший урожай уродился и на севере страны. Пермские власти в этом году, чтобы помочь дачникам, увеличили время проведения осенних ярмарок.

А вот в Ростовской области заработать на излишках садоводу и дачнику практически нереально. В регионе нет ни заготконтор, ни других заготовителей. Как рассказали в донском Минсельхозе, есть только сельхозкооперативы, но они работают больше по овощам и молоку. Однако в этом году природа богато наделила садоводов сливами, яблоками, грушами. Пенсионеры пытаются продать все это на стихийных рынках "с земли". Но с этим в торговом Ростове всегда ведется борьба. Взамен власти предлагают мелким торговцам место "под крышей", выделяя прилавки на цивилизованном рынке. Однако бабушке, торгующей ведерком слив за 150 рублей, невыгодно платить 50 рублей за место.

Но если владельцам садов и огородов со сбытом излишков урожая не везде везет с продажей, то сборщикам дикоросов во многих регионах есть где развернуться. И подзаработать. За один день можно выручить от трех до семи тысяч рублей. Неплохая прибавка к семейному бюджету.

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