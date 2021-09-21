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21.09.2021 13:15
Рубрика: Экономика

В метро запустили тематический поезд, посвященный 125-летию МИИТ

Текст: Ирина Огилько
Тематический поезд, посвященный 125-летию Российского университета транспорта (МИИТ), готовили к маршруту в депо "Владыкино". В торжественном запуске поезда приняли участие и корреспонденты "РГ".

В это утро в депо играл духовой оркестр. Красным сукном была обита площадка для торжественного митинга. А сам тематический поезд, стоял в ожидании первого рейса, освещенный десятками софитов. "Нос" состава украсил герб вуза. Темно-малиновые борта поезда были расписаны схематическими изображениями нейтронов, протонов, каких-то шестеренок. Над окнами вагонов красовались надписи "1896 МИИТ #Мысоздаемдвижение".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Внутри, пройдя по вагонам, пассажиры смогут узнать всю историю института. Начиная с первых фотографий студентов ИМИУ в 1896 году и истории о том, что в вуз было сложно поступить: из 250 человек, подавших документы, после прохождения экзаменов, взяли всего 60. Здесь есть и наиболее интересные открытия, сделанные преподавателями и выпускниками вуза. Например, рассказ о "Колбе конструкции И. Каблукова с бульоном".

Есть и рассказ о самом знакомом для россиян мостовом сооружении, он изображен на 10 рублевой купюре. Это мост через Енисей в Красноярске, который спроектировал Лаврентий Проскуряков. К слову, макет моста на всемирной выставке в Париже взял Грин-при и Большую золотую медаль. Увидев его, член жюри архитектор Эйфель воскликнул: "Этим проектом вы сразили меня...". Здесь же и современная история вуза, о том, что учатся сейчас в нем более 5,4 тысячи студентов из 33 стран. Что студенты становятся победителями Международных национальных конкурсов "Молодые профессионалы". А чтобы не забыть про какой вуз идет речь, на стенах, отделяющих головную и хвостовую кабины машинистов, висят гигантские фотографии здания института.

Как рассказал на торжественном митинге в честь запуска поезда ректор МИИТА Александр Климов, вуз и город тесно работали при создании первой ветки метро, тысячи выпускников вуза вложили свои силы в развитие самой масштабной транспортной системы страны. Более того, вуз заканчивали и нынешний начальник метрополитена, и его предшественники. "Многие люди, которые формировали славу метро, учились в МИИТ, этот поезд - продолжение нашего сотрудничества", - рассказал он. Заместитель начальника московского метрополитена Юлия Темникова добавила, что метро ждет студентов и молодых специалистов! Префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев отметил, что развитие страны невозможно без развития транспортной отрасли, более того, стремительное развитие метро, МЦД и МЦК - пример для всего мира, и студенты, выпускники и преподаватели вуза способствуют этому развитию. Гости- ветераны транспортной отрасли вытерли слезы, студенты пожелали всем успехов.

На этих словах митинг завершился, высоким гостям провели экскурсию представители вуза, а затем все желающие сели в поезд и отправились без остановок на станцию "Менделеевская". С этой станции поезд стал курсировать в обычном режиме. Прокатиться в нем сможет каждый, в ежедневном режиме он будет ходить ближайшие полгода по Серпуховско-Тимирязевской ветке, возвращаясь на ночь в родное депо "Владыкино".

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