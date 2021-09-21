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21.09.2021 08:26
Рубрика: Власть

В Москве благоустроили четыре тысячи дворов жилых домов

Текст: Ирина Огилько

Около четырех тысяч дворовых территорий жилых домов благоустроили в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тысячах объектов общей площадью более 4,2 тысяч гектаров", - отметил Петр Бирюков. Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки, отремонтировали существующие и установили новые детские площадки, поставили удобные лавочки и фонари. Осенью в обновленных дворах высадят деревья и кустарники.

Петр Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

Москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. Доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор.

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