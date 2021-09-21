В Москве начинаются "Дни без турникетов"

В Москве с 23 по 25 сентября пройдет акция "День без турникетов" - все желающие смогут попасть на экскурсии по крупным городским предприятиям, технопаркам, офисам технологичных компаний. На этот раз программа посвящена креативным индустриям, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Сентябрьская акция "День без турникетов" охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

Увидеть расписание экскурсий и зарегистрироваться на них можно на сайте акции.