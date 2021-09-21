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21.09.2021 09:46
Рубрика: Общество

В Москве начинаются "Дни без турникетов"

Текст: Александр Мелешенко

В Москве с 23 по 25 сентября пройдет акция "День без турникетов" - все желающие смогут попасть на экскурсии по крупным городским предприятиям, технопаркам, офисам технологичных компаний. На этот раз программа посвящена креативным индустриям, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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"Сентябрьская акция "День без турникетов" охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

Увидеть расписание экскурсий и зарегистрироваться на них можно на сайте акции.

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