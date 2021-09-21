В Подмосковье зафиксирован рост госпитализаций пациентов с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. "Он не стремительный, но есть. И на прошлой неделе, и в начале этой мы фиксируем рост", - отметил Воробьев, проводя еженедельное совещание с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Губернатор вновь напомнил о том, что для победы над пандемией нужно продолжать соблюдать меры предосторожности - носить маски, чаще мыть руки и, конечно, вакцинироваться. Последнее особенно важно именно сейчас, когда начинается сезон осеннего гриппа, отметил он.