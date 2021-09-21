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21.09.2021 20:01
Рубрика: Общество

В России открыли первый образовательно-просветительский хаб для учащихся

Текст: Ольга Бухарова
В России начал работу первый образовательно-просветительский хаб для студентов и школьников. Компания-системный интегратор CTI оснастила, а Cisco внедрила технические решения на четырех площадках. На начальном этапе хаб объединяет общество "Знание", Ярославский государственный технический университет, лицей №86 в Ярославле и школу №12 города Рыбинска Ярославской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почему выбор пал именно на Ярославскую область? Как пояснили организаторы, искали территорию во-первых, недалеко от Москвы, чтобы можно было быстро установить и смонтировать оборудование, а, во-вторых, именно в этом регионе сильнейшая площадка в ЦФО, с которой работает общество "Знание".

Фото: iStock
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С прошлого года появилось достаточно много различных образовательных онлайн-платформ, в чем преимущество хаба? "Совсем другая технология взаимодействия! Если, к примеру, взять популярный у многих Zoom. Учитель на экране видит в "окошках" всех своих учеников, но возможностей взаимодействовать с каждым ребенком в отдельности - немного,- рассказала "РГ" заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Любовь Духанина. - В рамках же нашей платформы эффект присутствия и контакт преподавателя с учащимся - максимальный".

Как пояснили специалисты Cisco, в процессе лекции ученик может наблюдать за педагогом не просто статично в "окошке", а как он передвигается по аудитории, чертит на доске, показывает презентацию. И одновременно можно вступить с ним в диалог и проконсультироваться с глазу на глаз. В основе построенной системы для гибридного обучения лежит платформа для удаленного взаимодействия Cisco Webex. Находящиеся на площадках хаба преподаватели и слушатели становятся участниками единой интерактивной образовательной среды. Они могут общаться и делиться данными, взаимодействовать в группах и организовывать опросы, вместе рисовать, редактировать документы и обсуждать результаты проделанной работы. Масштабирование проекта предусматривает различные варианты оснащения аудиторий в зависимости от формата площадок и целей, стоящих перед ними.

Причем, площадки могут быть разными: школьная аудитория, дом культуры, колледж, центр социального обслуживания, библиотека.

Фото: kostomarovforum.ru
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Какие еще регионы откроют в ближайшей перспективе свои образовательно-просветительские хабы? "Нам сейчас очень важно продемонстрировать его преимущества для обучающих программ. А у регионов есть возможность видеть эту опробацию и оценить, насколько им необходимо подключиться к нашей платформе и как это использовать. Мы ждем от них обратную связь, - пояснила "РГ" Любовь Духанина. И подчеркнула, что подключение к хабу поможет отчасти решить проблему нехватки педагогов. "Дефицит учителей по физике и математике ощущается даже в Москве, -заявила "РГ" Любовь Николаевна. - А хаб позволит учащемуся в любой точке страны получить доступ к лучшему лектору".

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