В столице растет число молодых предпринимателей

Рост числа молодых предпринимателей в столице связан с большой просветительской деятельностью в плане финансов и организации своего дела, которую активно раскручивают власти города. Одним из таких проектов стал Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В этом году он пройдет в пятый раз. Подробности рассказали журналистам на пресс-конференции организаторы и участники фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет 25 сентября только в онлайн-формате на портале finfest.moscow. Начнется он с торжественного открытия в 10:00. По словам руководителя департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова, фестиваль будет полезен всем горожанам, ведь финансовая грамотность нужна всем без исключения возрастным категориям, начиная с детского сада.

"Запрос общества и интерес со стороны ребят привел к тому, что в этом году мы открыли в столице 44 предпринимательских класса", - напомнил он. Молотков отметил, что предмета "финансовая грамотность" в учебном стандарте пока нет, и вряд ли он появится, но различные вариации этой дисциплины дети изучают, решая математические задачи, блоки финансовых расчетов, изучая экономику и другие предметы. Он отметил, что пока новое направление проходит в школах обкатку, но затем планируется увеличить количество предпринимательских классов. И это не дань моде, а требование времени. Заинтересовать новым предметом, подсказать идеи для развития бизнеса, восполнить пробелы в финансовой грамотности поможет предстоящий фестиваль.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала, что к ней в приемную все чаще приходят за советом именно молодые люди. "По данным ФНС, в столице зарегистрировано 30 тысяч несовершеннолетних самозанятых, и их с каждым годом становится все больше, - констатировала Минеева. - Сейчас в столице насчитывается 13 тысяч стартапов, которые придумали люди в возрасте до 25 лет, из них большая часть проектов принадлежит тем, кому всего 18-20 лет. Многие стартапы уже готовы к реализации. Например, среди них отличный проект по нанесению рисунков на джинсы. Ребята придумали, как можно дать вторую жизнь вещам, украшая красивыми красочными рисунками, которые не смываются при стирке".

При этом первые идеи по запуску проекта, по ее словам, возникают у 12-летних. И связано это с активным привлечением в школы успешных предпринимателей. Они делятся бесплатно своим опытом с ребятами, рассказывают, какие шаги надо предпринять, чтобы бизнес пошел. "Так как бизнес молодеет, мы хотим выйти с законодательной инициативой понизить возраст регистрации прав на интеллектуальную собственность, сейчас этот порог составляет 18 лет, но приходят и 14-летние", - говорит Минеева.

Она отметила, что в рамках фестиваля можно будет получить консультации специалистов, в том числе по регистрации прав на интеллектуальную собственность, по оплате налогов. Более подробно рассказала о программе фестиваля замначальника управления экономического анализа и долгосрочного бюджетного прогнозирования департамента финансов Москвы Елена Зюнина. На фестивале будет интересно людям всех возрастов. Если школьники могут пройти квизы, написать диктанты финансовой грамотности или поучаствовать в чемпионате финансовых компетенций FinSkills, то для взрослых запланирована большая программа: лекции, консультации, семинары.

"Отдельный блок посвящен мошенническим схемам, - говорит Зюнина. - Расскажем, какие есть новые виды финансовых махинаций, как их распознать, а также как начать свой бизнес, какие новинки появились в системе налогообложения. Не обойдем и тему "зеленых облигаций" и того, как на них можно заработать".

Те, кто пропустит прямые включения, лекции и консультации, смогут посмотреть их на портале позже. Планируется, что записи будут доступны для просмотра год.