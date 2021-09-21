Воронежский оператор ТКО оштрафован за запрещенные отходы

Росприроднадзор оштрафовал Павловский МУП ЖКХ на 280 тысяч рублей за нарушения, найденных на мусорном полигоне в селе Русская Буйловка, сообщили в управлении службы по Воронежской области.

Инспекторы обнаружили на полигоне, оператором которого является МУП, 68 несоответствий природоохранному законодательству. В частности, не были разработаны мероприятия по снижению количества загрязняющих атмосферу выбросов, не вели журнал записи прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, отходы размещались при отсутствии установленных лимитов.

Предприятие не вносило предусмотренные законом авансовые платежи, размещало запрещенные виды мусора и проигнорировало требования Росприроднадзора в области охраны окружающей среды. Также были нарушены ведомственные инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО.

Помимо штрафов, Павловскому МУП выдано предписание об устранении выявленных нарушений.