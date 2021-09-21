За трое суток в Москве выпадет месячная норма осадков

Новости

ЕС ждет разъяснений от США по оборонному контракту Франции 20.09.2021
Чистая прибыль российских банков идет на рекорд 20.09.2021
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 20.09.2021
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником 20.09.2021
"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири" 20.09.2021
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 20.09.2021
В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19 20.09.2021
В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка 20.09.2021
Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю 20.09.2021
США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа 20.09.2021
СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично 20.09.2021
Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением 20.09.2021
Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой 20.09.2021
В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20.09.2021
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20.09.2021
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20.09.2021
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20.09.2021
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 20.09.2021
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 20.09.2021
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 20.09.2021
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 20.09.2021
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 20.09.2021
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 20.09.2021
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 20.09.2021
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 20.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 00:29
Рубрика: Общество

За трое суток в Москве выпадет месячная норма осадков

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8566)
Погода в Москве преподносит сюрприз за сюрпризом: прошедшее лето было аномально жарким, осень наступила аномально холодной. Погода за окном сейчас напоминает конец октября, а в ближайшие дни она может поставить еще и рекорд по количеству осадков.
Сегодня столичные дожди обещают до краев наполнить сентябрьскую норму осадков. Фото: Александр Корольков/РГ Сегодня столичные дожди обещают до краев наполнить сентябрьскую норму осадков. Фото: Александр Корольков/РГ
Сегодня столичные дожди обещают до краев наполнить сентябрьскую норму осадков. Фото: Александр Корольков/РГ

Совсем не сентябрьская температура вынудила специалистов комплекса городского хозяйства на две недели раньше обычного включить отопление в домах. Впервые в истории столичного ЖКХ отопление в социальных учреждениях и в квартирах москвичей начали включать в десятых числах месяца. К счастью, уже к минувшим выходным все 75 тысяч строений города получили тепло - температура воздуха как раз упала почти до нуля. В ночь на понедельник начался и самый сильный дождь. Усиливаясь и ослабевая, он будет идти вплоть до четверга.

Фото: iStock
В Гидрометцентре спрогнозировали октябрь с минусовыми температурами

- По данным опорной метеостанции ВДНХ с начала сентября без начавшегося дождя выпало 60 процентов, или около 41 мм, осадков, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ночь на понедельник добавилось еще 14 мм осадков. До утра среды в разных районах города ожидается еще до 30 мм осадков. В результате во вторник в столице может быть выполнена месячная норма по дождям.

По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы, в течение этих трех дождливых дней на улицах города дежурят более 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". На этом предприятии сообщили, что с вечера воскресенья были зафиксированы более трех десятков незначительных подтоплений территорий. Причиной их стало то, что дождь сопровождался сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду. Такой дуэт не только усилил листопад и замусорил дождеприемные решетки, но и разрушал слабо закрепленные конструкции. К счастью, обошлось без ЧП. Локальные же подтопления рабочие быстро расчищали с помощью ручного инструмента или спецтехники.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Гол Заболотного принес ЦСКА победу в матче со "Спартаком"
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов