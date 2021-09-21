За трое суток в Москве выпадет месячная норма осадков

Погода в Москве преподносит сюрприз за сюрпризом: прошедшее лето было аномально жарким, осень наступила аномально холодной. Погода за окном сейчас напоминает конец октября, а в ближайшие дни она может поставить еще и рекорд по количеству осадков.

Совсем не сентябрьская температура вынудила специалистов комплекса городского хозяйства на две недели раньше обычного включить отопление в домах. Впервые в истории столичного ЖКХ отопление в социальных учреждениях и в квартирах москвичей начали включать в десятых числах месяца. К счастью, уже к минувшим выходным все 75 тысяч строений города получили тепло - температура воздуха как раз упала почти до нуля. В ночь на понедельник начался и самый сильный дождь. Усиливаясь и ослабевая, он будет идти вплоть до четверга.

- По данным опорной метеостанции ВДНХ с начала сентября без начавшегося дождя выпало 60 процентов, или около 41 мм, осадков, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ночь на понедельник добавилось еще 14 мм осадков. До утра среды в разных районах города ожидается еще до 30 мм осадков. В результате во вторник в столице может быть выполнена месячная норма по дождям.

По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы, в течение этих трех дождливых дней на улицах города дежурят более 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". На этом предприятии сообщили, что с вечера воскресенья были зафиксированы более трех десятков незначительных подтоплений территорий. Причиной их стало то, что дождь сопровождался сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду. Такой дуэт не только усилил листопад и замусорил дождеприемные решетки, но и разрушал слабо закрепленные конструкции. К счастью, обошлось без ЧП. Локальные же подтопления рабочие быстро расчищали с помощью ручного инструмента или спецтехники.