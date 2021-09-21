Зачем ярославский департамент ветеринарии судится со свиноводами

С начала 2021 года в Ярославской области зарегистрировано 26 случаев заболевания кабанов и домашних свиней очень опасной для этих животных и легко передающейся вирусной болезнью - африканской чумой свиней (АЧС). Согласно ветеринарным правилам, чтобы предотвратить распространение заразы, на территориях, где объявлен карантин по АЧС, все поголовье несчастных хрюшек должно уничтожаться. Для свиноводов это катастрофа. В результате несколько ярославских фермеров этим летом, без преувеличения, восстали против всех правил, не дали уничтожить свое поголовье и до сих пор держат оборону. Областной департамент ветеринарии вынужден был даже обратиться в суд с исками к нарушителям.

107 рублей за килограмм

Андрей Лазутин приехал в деревню Кисьма под Переславлем-Залесским несколько лет назад из Москвы. Работал в столице менеджером в крупной компании, отвечал за оптовые каналы поставок, а потом вдруг поменял жизненные приоритеты и решил осесть на земле. Семья не очень поняла этот его шаг, но мужчина завел кудрявых свиней экзотической породы венгерская мангалица и успешно занимался их разведением. Пока 14 июля возле деревни Гаврилково Переславль-Залесского городского округа не был найден дохлый дикий кабан. Лабораторное исследование показало, что животное погибло от АЧС.

На следующий день, 15 сентября, вышел указ губернатора об установлении карантина на территории в радиусе 20 километров от очага, а еще через несколько дней к Андрею Лазутину (и другим свиноводам карантинной территории) явился представитель администрации Переславля-Залесского, объявивший о возникшей проблеме, об установлении карантина до 15 ноября и о том, что "со следующей недели начнется изъятие животных", за которых будет выплачена компенсация из расчета чуть больше 107 рублей за килограмм живого веса. Сочувствующая фермерам женщина посоветовала до этого момента по возможности самостоятельно забить поголовье и реализовать мясо, "чтобы понести наименьший ущерб".

- Я был во многих хозяйствах, где люди плачут, переживают, у людей истерика. Мясо невозможно сохранить: жара стоит. А люди режут. В каждом дворе визги, - рассказал фермер Лазутин о последующих событиях в одном из своих видео. А в другом подытожил, что "свиней выбили практически всех, остались очень немногие".

Сам он уничтожать свое поголовье категорически отказался и не пустил на свою территорию ни представителя городской администрации, ни приехавшую потом комиссию. И даже не подписал ни одного документа, поскольку ему предъявили ксерокопии без печатей.

- Венгерская мангалица - уникальная порода свиней, национальное достояние Венгрии, там очень ею гордятся и дорожат. Три года назад маленького поросенка этой породы я покупал за 20 тысяч рублей, хряка - за 100 тысяч. А сейчас должен отдать по 107 рублей за килограмм? - недоумевает фермер. - У меня абсолютно здоровое стадо. Будет падеж - будет разговор. А забить без анализов, без осмотра и заключения ветеринаров - ну это как-то смешно. Вернее, совсем не смешно. Я с этим не согласен и буду защищать наше хозяйство любыми доступными способами.

Разговор через забор

Независимо от своего переславского коллеги отказался исполнять требования властей и свиновод из Гаврилов-Ямского района Михаил Игнатьев, чье хозяйство тоже попало в границы одной из карантинных зон. Для его многодетной семьи свиноводство - источник средств к существованию.

- Мы молодая семья, держим хозяйство, чтобы прокормить себя и детей, - объясняет он, тоже отказываясь понимать, почему здоровые животные уничтожаются без всяких анализов.

"Три года назад поросенка этой породы я покупал за 20 тысяч рублей. А сейчас должен отдать по 107 рублей за килограмм?"

Он "обороняет" свое подворье от непрошенных гостей тоже с июля - после того как павший от АЧС кабан был обнаружен у деревни Маланино Гаврилов-Ямского района.

- К нему приехала комиссия - семья на контакт не пошла, весь разговор был через забор. Представители власти ничего сделать не смогли, выписали предписание, что если в хозяйстве возникнет очаг заболевания, то владельцы понесут уголовную ответственность, и уехали, - рассказывает общественный помощник регионального уполномоченного по правам человека Николай Коротков.

Чтобы выполнить возложенные на него функции, областному департаменту ветеринарии пришлось обратиться в суд с исками к свиноводам, в которых ведомство попросило обязать аграриев устранить препятствия "к осуществлению полномочий департамента ветеринарии <...> по организации проведения <...> мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению путем допуска представителей департамента <...> на территорию и в строения...". Всего, сообщили в ведомстве, в суды были направлены четыре иска, однако два - к свиноводам из Угличского района - вскоре были отозваны, поскольку, как пояснили в Ярославском облсуде, они открыли свои ворота, и приглашенные специалисты свиней в хозяйствах не обнаружили.

Так 10 или 20?

При этом департамент ветеринарии просил в связи с особой срочностью и важностью мероприятий рассмотреть иски "в возможно более короткие сроки". "Короткий" срок оказался длиннее месяца: иск к Андрею Лазутину был подан 9 августа, а заседание в Переславском суде было назначено на 15 сентября. В этот же день перед судом предстал и Михаил Игнатьев.

Впрочем, Фемида свое решение и в этот день не вынесла: рассмотрение обоих исков было перенесено в Москву и Ярославль - по месту постоянной регистрации ответчиков. Даты новых заседаний еще не назначены. А пока переславский фермер рассказывает, что живет как жил и падежа у него нет.

- Со 2 августа, когда у нас началась вся эта шумиха, у нас в деревне ничего вообще не происходит, - Андрей Лазутин даже немного удивлен. - Тишина. Ни кордонов никаких - ничего, словно и не объявлялся никакой карантин. Кто уничтожил животных - тот уничтожил. По субботам у нас в Нагорье работает рынок и продается мясо. Я склонен думать, что, скорее всего, свинину привозят из других регионов. Но люди, которые здесь торгуют, например, грибами, теоретически могут быть разносчиками АЧС, потому что в лесу, где они их собирали, возможно, есть зараженные кабаны. По идее, в карантин даже по лесу перемещаться нельзя.

В этой связи обращает на себя внимание определенная несогласованность выдаваемой департаментом ветеринарии информации о границах угрожаемой зоны, в которой все свиньи подлежат изъятию (то есть бескровному убою). В частности, в исках к фермерам говорится о 20-километровой зоне, а в посвященной АЧС памятке на официальной странице департамента значится следующее: "На расстоянии 10 километров вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы". Так все же 10 или 20? Разница, согласитесь, судьбоносна.

К слову, в приказе Минсельхоза РФ № 213 от 31 мая 2016 года сказано о двух угрожаемых зонах при АЧС: первая находится в радиусе пяти километров от очага, вторая - до 100 километров. Изъятие животных у владельцев, согласно этому документу, происходит только в первой зоне.

В департаменте ветеринарии сложившуюся ситуацию с отказом фермеров от изъятия у них поголовья свиней комментировать не стали.

компетентно

Александр Чавгун, директор департамента ветеринарии Ярославской области:

- Африканская чума свиней (АЧС) - высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС со всеми выделениями организма. Вирус устойчив во внешней среде. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями (кабанами) или их трупами, через корма, воду, предметы ухода, одежду персонала, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Высокий уровень заразности и устойчивости возбудителя, многочисленные факторы передачи способствуют быстрому распространению инфекции. Средств лечения заболевания нет, гибель животных достигает 100 процентов. Прервать цепочку распространения вируса возможно только своевременной ликвидацией восприимчивого поголовья в очаге заболевания и угрожаемой зоне, а также постоянным наблюдением за состоянием их здоровья со стороны ветеринарной службы в зоне наблюдения.

Василий Егоров, председатель Ярославского союза крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей:

- Требования в связи с АЧС очень жесткие, свиноводством сейчас заниматься рискованно, и аграриям в том же департаменте АПК давно советуют перепрофилироваться, заниматься не свиньями, а, например, КРС, кроликами или гусями. Все это правильно, но надо тогда создавать условия, чтобы люди переходили на новый вид продукции. Потому что сейчас у них налажено производство, есть опыт, оборудование, каналы сбыта. Они за счет этого живут. И вдруг их бизнес рушат. Если такое происходит - поддержите, помогите. Люди не должны оказываться в ситуации "иди туда, не знаю куда". Необходимо открывать долгосрочные кредитные линии, чтобы селяне могли формировать новую производственную базу. Сегодня же малому бизнесу деньги недоступны, а на коротких деньгах не реализуешь серьезного проекта. Если свиновод станет кролиководом, он как минимум столкнется с проблемой сбыта продукции. Перепрофилирование сельхозпроизводства - для селянина очень непростой вопрос.